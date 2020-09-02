阿水最近常收到網友來信，「現在買股到底是不是好時機？好像很多股票都很貴了。」我們投資時常會陷入這種困境，像是最近幾周的盤勢，很容易讓人有這種感覺。台股來到一萬三千點附近，又稍微疲軟了一些，想買進股票又怕追高，不買又怕一萬三是一個起漲點。這種情緒容易讓當局者迷，就好像二○一七、二○一八年，大家都覺得萬點已是高點，再買好像很容易被卡住，一旦大家不怕了，萬點又好像只是地板。

其實要破解這種投資上的難題，說難也不難，阿水分享兩種原則：

第一：三大法人研究的功夫與時間，遠比我們這些沒有專業團隊的散戶來得精深。但要記得一件事，觀察三大法人，並非光看他們的分析報告而已，還要看他們在市場中真金白銀的進出動作。以外資而言，因為外資持有現股的時間較久，購入成本很難抓，要搭配連續買超或連續賣超來判斷外資在個股的動作，到底是賣股調節，抑或覺得股價其實相對合理，因此還是在高點買股票。

第二：股票貴不貴其實要看你操作持有股價的時間，持有的時間愈長， 你愈應該看的是產業的未來性、該檔個股的發展性，以及選擇相對便宜時的價格購入。但如果持有的時間不長，只是抱一、兩個月，甚至兩、三個星期，那麼量能與短線籌碼大戶是否有持續買進股票，遠比股票的價值是否值這麼多錢來得重要。少看了這個部分，就很容易發生：看財報去買股，卻發現，買了不太會漲，沒有耐心賣掉之後，股價又一直漲上去，變成明明看對股卻賺不到錢的情況出現。

上周三大法人在上市類股中，共賣超六十三．六五億元，其中外資（不含外資自營商）賣超九十三．一九億元，自營買超四．五二億元，投信則買超二十五億元。

阿水繼續分享，上周三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。可以發現上周整個台股還是偏向土洋對作的情況，投信自營在買，外資卻在賣，這種盤勢下，阿水的觀察重點是：加權指數的月線是否能持續翻揚，如同上期講到的，若是上月線而收黑Ｋ居多，選股上最好繼續精挑細選。

產業方面，可多注意包括三大法人目前買超較多的面板類股，以及個股籌碼是否有投信才開始連買的股票，最後則是Amazon也踏入的穿戴式裝置，相關台股產業鏈也有受益可能的個股，這些都是近期可以多加注意的類股。近期台股相對震盪，讀者朋友若有想投資的股票，記得多點耐心，才不會容易追高囉。

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(中時新聞網)