「綜藝天王」吳宗憲的二女兒吳則含，今年6月傳出將嫁給前新北市長朱立倫的外甥蔣豐蔚，大女兒吳姍儒（Sandy）與交往4年的廣告公司CEO男友，感情狀態卻沒有新的進展，然而，吳姍儒儼然已是個超級賢內助！本刊調查，吳姍儒的男友日前在台北市信義區開了一家漢堡店，她不僅以老闆娘姿態陪同監工，還帶著《2分之一強》節目班底光顧衝人氣，小倆口更疑似展開同居關係。

吳姍儒和友人一行三人，八月十一日下午三點多走出台北市信義區百貨公司的餐廳，在門口聊了一會兒後，一起搭乘計程車離去。車子開到信義路一處靜巷，吳姍儒獨自下車，她先到附近的便利商店領錢，接著走進一家專營健康管理的店家。

雖然感情穩定，但吳姍儒被拍到和CEO男友約會時，都保持一定的距離。（圖／本刊攝影組）

經過兩個多小時，傍晚近六點，吳姍儒現身走到巷口坐上計程車，前往楊祐寧家開的餐廳。過了十多分鐘，吳姍儒的CEO男友戴著帽子和口罩低調現身，兩人等候餐點時，男方拿出手機給女方觀看，女方卻面無表情地回應；上菜後，男方先開動，女方則進入「科技冷漠」模式，不斷地瀏覽手機。過了好一會兒，吳姍儒把手機裡一張穿著紅色深V洋裝、臉部被卡通貼圖遮住的照片，秀給男友看，臉上展現難以描述的怪表情。

日前男友開了漢堡店，吳姍儒陪他到店裡監工，還在門外打電動等候。（圖／翻攝自吳姍儒IG）

後來吳姍儒終於放下手機，和男友邊吃邊聊。過程中，男方總是坐立難安地觀察窗外，似乎很擔心被拍；席間小倆口巧遇友人，四人短暫聊了幾分鐘。晚間七點半，小倆口吃飽後，男方先走出餐廳等候，一看見吳姍儒，立刻主動地接過她手上的提袋，大展紳士作風；只是儘管已經交往多年，兩人在人群中仍會刻意保持距離，直到四下無人才會緊黏一起。

吳宗憲非常寵愛吳姍儒，事業上更是大力提攜，帶著她一起努力。（圖／施岳呈攝）

過馬路時，方才用餐時一臉酷樣的吳姍儒，變得笑容滿面，兩人邊走邊聊邊比手畫腳，只見吳姍儒一下摸著男友的背，一下抓著男友的手臂。小倆口隨後走進附近學校的地下停車場取車，一路直奔吳姍儒的內湖住處，直到深夜兩點，本刊記者仍未見人車出門，令人好奇這對戀人的感情狀態，是否已進展到同居鴛鴦。

（右）吳則含、（中）吳奕佳和（左）鹿希派姊弟3人，先後從家裡出發，準備幫吳宗憲慶祝父親節。（圖／本刊攝影組）

就算得陪男友還要忙事業，吳姍儒始終沒忘了父親吳宗憲。八月七日下午三點多，吳宗憲的二女兒吳則含，戴著口罩獨自出門搭乘計程車；過了兩小時，吳家門口出現平時用來接送吳姍儒的休旅車，不久，吳家小女兒吳奕佳和小兒子鹿希派現身上車，前往忠孝東路的台菜餐廳，鹿希派進入店內不久後，提著數袋餐點又上了車。

疼愛小孩的吳宗憲，重大節日一定會和孩子一起慶祝，工作忙碌的吳姍儒自然也不會缺席。（圖／本刊攝影組）

晚間六點半，休旅車開到松山區一處公寓前，吳奕佳和鹿希派提著餐點進入公寓；幾分鐘後，吳姍儒和吳則含也前來會合，吳宗憲則在七點抵達。這處公寓，似乎正是吳宗憲曾在節目中提及送給母親的「孝親房」，看來吳姍儒等四個孩子齊聚一堂，是為了提前幫老爸慶祝父親節。

去年吳姍儒憑著與黃子佼一起主持的《一呼百應》，拿下金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」。（圖／公視提供）

事業愛情兩得意的吳姍儒，事業上有天王老爸幫襯，加上獲得獎項肯定，在演藝圈內自然伯樂不斷。她去年憑著與黃子佼一起主持的《一呼百應》，拿下金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，打敗角逐同一獎項的老爸。今年吳姍儒再以《一呼百應之揪團大考驗》，入圍同一獎項，算是含金量最高的新生代主持人。

小禎離開《2分之一強》後，吳姍儒接棒與梁赫群搭檔主持。（圖／東森提供）

在感情方面，吳姍儒則專心地當起男友的賢內助。今年六月，男友在信義區開設漢堡店，五月間，吳姍儒就在IG甜蜜秀出陪男友到餐廳監工的照片；當時在等候男友與股東開會時，吳姍儒還拿出電動打發時間，並強調這是人生「第一次打電動」，貼心的舉動，與過往和男友被媒體拍到時，常擺著臭臉的狀況大不相同。

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(中時新聞網)