「綜藝天王」吳宗憲的二女兒吳則含，今年六月傳出將嫁給前新北市長朱立倫的外甥蔣豐蔚，大女兒吳姍儒（Sandy）與交往四年的廣告公司CEO男友，感情狀態卻沒有新的進展，然而，吳姍儒儼然已是個超級賢內助！本刊調查，吳姍儒的男友日前在台北市信義區開了一家漢堡店，她不僅以老闆娘姿態陪同監工，還帶著《2分之一強》節目班底光顧衝人氣，小倆口更疑似展開同居關係。

今年六月，男友在信義區開設漢堡店，五月間，吳姍儒就在IG甜蜜秀出陪男友到餐廳監工的照片；當時在等候男友與股東開會時，吳姍儒還拿出電動打發時間，並強調這是人生「第一次打電動」，貼心的舉動，與過往和男友被媒體拍到時，常擺著臭臉的狀況大不相同。

目前已累積二座金鐘獎的吳姍儒，是新生代主持中含金量很高的一位。（圖／許方正攝）

今年三月，吳姍儒接棒小禎（胡盈禎），與梁赫群主持談話節目《2分之一強》；六月二十五日，她邀請該節目的「聯合國型男」班底，到男友的漢堡店過端午節，當天受邀的方馬丁除了發文表示「Sandy說今天要帶我們來吃最近才開幕，又是最好吃的漢堡，真的很好吃。」還分享眾人與吳姍儒的合照。

除了加持男友的新事業，吳姍儒自己開的咖啡店，也經營得有聲有色。（圖／翻攝自吳姍儒臉書）

但有相關人士爆料，吳姍儒入主《2分之一強》後，對錄影規格和妝髮造型，都非常有自己的想法，多位工作人員因不習慣她的多重要求而離去。此外，吳姍儒還被爆為拉攏「聯合國型男」班底，會私下約他們出去，但和梁赫群保持距離，讓對方心裡有疙瘩，這傳言似乎也說明了，為何吳姍儒會揪型男們開心吃漢堡，卻獨漏主持搭檔梁赫群了。

日前吳姍儒爆出因降價而打敗對手Lulu，搶下主持機會，但傳言已被否認（圖／翻攝自吳姍儒臉書）

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(中時新聞網)