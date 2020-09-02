「綜藝天王」吳宗憲的二女兒吳則含，今年六月傳出將嫁給前新北市長朱立倫的外甥蔣豐蔚，大女兒吳姍儒（Sandy）與交往四年的廣告公司CEO男友，感情狀態卻沒有新的進展，然而，吳姍儒儼然已是個超級賢內助！本刊調查，吳姍儒的男友日前在台北市信義區開了一家漢堡店，她不僅以老闆娘姿態陪同監工，還帶著《2分之一強》節目班底光顧衝人氣，小倆口更疑似展開同居關係。

吳姍儒在IG甜蜜秀出陪男友到餐廳監工的照片；當時在等候男友與股東開會時，吳姍儒還拿出電動打發時間，並強調這是人生「第一次打電動」，貼心的舉動，與過往和男友被媒體拍到時，常擺著臭臉的狀況大不相同。

娛樂圈也有些厲害的大明星們，在外儼然是個厲害的大女人，但回到家，是個最佳的「賢內助」。例如張惠妹投資1,500萬元幫調酒師男友Sam開設高檔酒吧「A Light」，閒暇時也會在店裡當吉祥物，吸引許多客人上門。

楊千嬅除了經常為老公丁子高開設的公關公司活動站台，更積極幫老公疏通娛樂圈人脈，樂當活招牌找尋客戶資源。

副業經營得有聲有色的隋棠，多次光臨老公Tony投資的高檔韓國燒烤店，還大方讓店家拿她的照片作為廣告，在粉絲專頁宣傳。

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(中時新聞網)