40歲日籍男星大谷主水（夢多），近日以《地球的慶典》節目，入圍第55屆金鐘獎「生活風格節目主持人獎」。8月26日入圍名單公布當天，本刊直擊，夢多與身材姣好的酒窩正妹Evelyn約會，熱戀中的兩人數度互換唾液，還一時慾火難耐，連番公開上演摸胸、抓屁股的親密互動，絲毫無畏路人側目。

8月26日下午3點半，剛得知入圍金鐘獎喜訊的夢多，與工作團隊步出位於台北市中山區的健身房，難掩喜悅的他，一路手舞足蹈地走向自家開設的酒吧。

小倆口在夢多開的酒吧內閒聊，從窗外可看到女方對他抓胸添情趣。（圖／本刊攝影組）

4點20分，一名長相甜美的酒窩正妹前來會合，坐在夢多身旁加入聊天行列。聊著聊著，酒窩正妹突然伸出左手，在夢多的胸口上下游移，接著一把抓住他的厚實胸肌，看來關係相當親密；被蹂躪的夢多則一臉滿足，看似非常享受這樣的情趣。據悉，這名酒窩正妹叫Evelyn，在夢多常光顧的健身房擔任教練，兩人六月開始交往後，常透過IG曬照隔空告白「更愛你」，甜蜜氛圍閃瞎不少網友。

正值熱戀期的夢多與Evelyn，約會短短3小時就激吻10多次。（圖／本刊攝影組）

經過半小時的胸部按摩，沉浸在幸福與入圍喜悅的夢多，霸氣地摟著Evelyn步出酒吧，一起回到附近的一處社區；過沒多久，換上運動服的兩人，直奔台北小巨蛋旁的網球場。祝賀訊息收到手軟的夢多，到了球場就坐在一旁傳訊息和講電話，卻不忘抬頭欣賞女友練球的英姿；Evelyn趁著休息空檔，趕緊招呼夢多的嘴唇，兩人當眾親了一下，有女友的唾液加持，似乎也激起夢多打網球的慾望。

正值熱戀期的夢多與Evelyn，約會短短3小時就激吻10多次。（圖／本刊攝影組）

夢多上場沒多久，就把球拍交還給Evelyn，回到角落繼續滑手機；Evelyn打完一輪後，再度走到夢多身邊，進行第二波的「唇槍舌戰」。激戰過後，夢多獨自到隔壁的田徑場跑步洩火，還利用時間，發限時動態感謝外界的祝福，更表示「很想喝五杯（慶祝），但是我有比賽，還是繼續喝水。」

正值熱戀期的夢多與Evelyn，約會短短3小時就激吻10多次。（圖／本刊攝影組）

晚間7點，各自發洩完精力的小倆口，從台北小巨蛋散步回家，全程保持十指緊扣。突然間，兩人四目相交，夢多伸出右手一把將女友攬進懷中，接著送上一吻。身熱情動的Evelyn，則用左手往夢多的臀部一扣，在大街上以肉體傳情，吸引不少認出夢多的民眾轉身圍觀，但這對熱戀中的運動情侶檔，早已進入忘我的境界。

離開運動場的兩人依舊精力十足，旁若無人地在路邊上演各種「愛的互動」。（圖／本刊攝影組）

不知道是否為了慶祝入圍金鐘獎，2人接著走進夢多住家附近的超市，採買水果、肉品和零食。採購完畢，情難自持的夢多，又伸手勾住女友，再度上演舌戰，吻到心滿意足了才放Evelyn回家。2人見面不過3個小時，卻已激吻了10多次，顯示夢多的精力旺盛過人。

離開運動場的兩人依舊精力十足，旁若無人地在路邊上演各種「愛的互動」。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)