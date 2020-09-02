日本藝人夢多今年4月表示已與交往一年多的混血女星書那娜分手，暫時不想交女友，將專心投入健身比賽，但他自認女人緣頗佳，不敢把話說死，沒想到真的一語成讖。本刊在8月26日公布第55屆金鐘獎入圍名單當天直擊他與健身教練Evelyn甜蜜約會3小時。據悉，他與Evelyn交往近3個月，目前正值熱戀期。

回顧夢多的情史，從「好朋友」茵茵、前任女友書那娜到新歡Evelyn，不難看出他偏好愛運動的窈窕正妹。2017年，夢多與茵茵被爆同遊泰國，雙方雖曾互相探班多次，卻始終堅稱彼此是「好朋友」，感情僅維持一年多就破局。

在台打拚14年的夢多，今年終於以《地球的慶典》節目入圍金鐘獎。（圖／翻攝自地球的慶典臉書）

去年5月，夢多一改過去作風，大方承認與小他13歲的書那娜交往，還大讚女方年輕陽光，和他以往接觸的亞洲女生很不一樣。雖然這回愛得高調，仍是未滿兩年就畫下句點，據傳原因是書那娜發現夢多偷吃，憤而提出分手，並搬離兩人同居的愛巢。

由於夢多反應快又幽默風趣，是許多節目的固定班底。（圖／翻攝自夢多臉書）

事後夢多在小禎（胡盈禎）主持的網路節目，指控書那娜犯下大忌，偷看他手機內的訊息，雖然他自認問心無愧，但書那娜堅持分手，最後雙方協議輪流照顧愛犬。斷開書那娜不到兩個月，桃花運超旺的夢多就戀上新歡Evelyn，還達成入圍金鐘獎的心願，可說是愛情事業兩得意。

由於夢多反應快又幽默風趣，是許多節目的固定班底。（圖／翻攝自夢多臉書）

近年夢多為了參加健體比賽，對飲食控管非常嚴苛。（圖／翻攝自夢多臉書）

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(中時新聞網)