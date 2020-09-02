夢多來台打拼14年，曾多次向觀眾承諾要拿下金鐘獎。今年他終於憑藉主持節目《地球的慶典》，入圍第55屆金鐘獎「生活風格節目主持人獎」。得知表現受評審青睞，他激動直呼：「好久好久沒有日本人入圍了！」不過，演藝圈其實有不少外籍藝人搶金的例子。

加拿大籍的夏克立多次入圍電視金鐘獎，在客家電視台與郎祖筠一起製作主持的《奧林P客》，2007年獲得廣播電視小金鐘獎「最佳兒童或少年母語節目獎」。

吳鳳從土耳其來台發展，2012年憑三立都會台《愛玩客》，拿下電視金鐘「行腳節目主持人獎」。2015年他和台灣老婆陳錦玉（Rynne）結婚，生下一對子女，2018年以「外籍高級專業人才歸化」方式，取得中華民國國籍。

來自美國東北部麻州的阮安祖，從小和父母周遊列國，1996年他來台學中文後，在中央廣播電台製作主持英語節目，曾獲得3座廣播金鐘獎，之後又以《勝利催落去》節目，獲得電視金鐘「行腳節目主持人獎」。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)