一段拍攝於去年的短視頻，因為揭開了明星代拍的真相，而引起廣泛關注。在視頻中，大陸知名女星倪妮在機場被代拍撞到、隨後還反被對方言語威脅。大陸圍繞代拍已經形成了一條完整的產業鏈。有人專門拍明星照片，就有更多的人願意花錢購買。大量承接各大機場代拍業務的賣家隨處可見，根據明星的人氣、圖片品質等明碼標價。代拍盛行之下，也有人利用粉絲急於追星的心態行騙。

所謂代拍，即替粉絲趕赴現場代為拍攝照片或視頻，並收取一定費用的行為。在粉絲圈，代拍大有市場，其中以機場、演唱會代拍尤為盛行。有的賣家要求提前查好所要求拍攝的明星行程，有的則直言：「什麼都不需要提供，只要告訴我拍誰。」

出售北京機場代拍的賣家小任說，以人氣演員朱一龍為例，代拍圖片售價200元（人民幣，下同），圖片位置包括其進機場VIP通道口，以及上VIP車等。

實際上，代拍也暗藏陷阱。安徽淮南警方2019年曾破獲一起詐騙案，女子以幫粉絲拍明星照片為由，騙走29人代拍費2萬餘元。

雖然對攝製組而言，代拍不會過於影響進度，但對於各類合約上都會約定「保密協議」的出品方、宣傳方而言，代拍對劇情、造型的「路透」，卻是實打實的利益損失。

8月30日下午，倪妮工作室發表聲明，稱相關事件發生於2019年，當時並無後續衝突，團隊順利登機。並表示，「代拍行為擾亂公共場所的秩序，嚴重影響了其他旅客的正常出行，我們不主張、不提倡、不鼓勵」。此事一出，許多曾飽受代拍之苦的明星，紛紛發文力挺倪妮，並表示對代拍行為的反感。8月30日章子怡發微博怒斥代拍，此事還登上熱搜第一。

倪妮不是第一個被代拍困擾的明星。在她之前，吳京、胡歌、楊冪等影視明星，都曾被代拍困擾。吳京、胡歌甚至當眾斥責，王一博和李現也曾公開表達過對代拍的反感。

2019年10月，因登機受阻導致航班延誤，當紅人氣演員肖戰的工作室也曾致歉聲明，並呼籲不支持、不提倡任何形式的接送機行為，其後援會也發文直指機場代拍擾亂公共秩序。

大量承接各大機場代拍業務的賣家在大陸網路上隨處可見，根據明星的人氣、圖片品質等明碼標價。在粉絲圈，代拍大有市場，其中以機場、演唱會代拍尤為盛行。涵蓋北京、上海、廣州、成都等多個機場，有的甚至還專門承接泰國多個機場的代拍業務。

曾參與某古裝劇拍攝的小飛表示，其實對拍攝的影響不是很大。但製片方的眼睛就像鷹，一旦發現鏡頭，就會馬上暫停拍攝，然後派保安人員請代拍離開現場。

小飛坦言，片場對代拍早已見怪不怪，偶爾停下來維持秩序，拍攝部門就各幹各的。而代拍們在遭到驅逐後，大多也會適可而止，「畢竟弄得影響大了，對他們，對我們都不好。」

從事近十年藝人宣傳工作的天辰看來，專業代拍與追星的「私生粉」（指對偶像私生活過度關心，喜歡跟蹤偶像的粉絲）並非一類，更像「粉絲運營人員」，都是通過運營粉絲賺錢；還有一些自己經營媒體號，粉絲20萬以上，都是真粉。

他指出，大多時候藝人街拍、機場照片，團隊不會專門安排，而是與代拍形成「默契」，只需要讓明星打扮得漂漂亮亮，等著抓拍就行，「在機場遇到了，認識的代拍就會幫忙拍我家藝人，有時候公司的圖修不完，都會付費給熟悉的代拍，讓他們幫忙。」

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(中時新聞網)