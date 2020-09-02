「台灣急難救護協會」理事長陳在斌，經常「主動」替甘苦人家籌辦喪事，並透過網路宣傳，希望民眾慷慨捐款，卻多次爆發善款流向不明的爭議，此外，白天扮演正義慈善家的他，一到夜晚卻變身為惡狼，目前已有2名女子指控遭到他性侵。

8月25日當天，44歲的「台灣急難救護協會」理事長陳在斌的臉書上PO出一篇文章指出，新竹縣竹東鎮一名不良於行的秋先生飽受慢性病困擾，無法外出工作，家境清寒的他，又遭逢妻子病故，留下2名幼童，希望外界伸出援手。

po文一出，立即引起上百名網友關注，紛紛慷慨解囊，但有捐款民眾質疑，陳在斌列出善款有10萬多元，然而，他只拿給秋家5萬元的喪葬費，另外還有給小孩的3萬5千元生活費，其餘剩下約2萬元的善款卻交代不清。

本刊調查，2017年成立的「台灣急難救護協會」，登記地點在高雄市，成立大會卻辦在新竹市。對外自稱總幹事的陳在斌，其實也是理事長。他已非首度「募善款流向不明」，曾因此一度遭警方約談，最後依詐欺罪移送法辦。此外，他還有恐嚇、妨害自由、公共危險、過失傷害甚至妨害性自主等多項前科。

「台灣急難救護協會」理事長陳在斌，遭人檢舉，在網路上打著幫助窮苦人家辦喪事的旗幟，卻將善款中飽私囊，引起檢警調查。（圖／翻攝陳在斌臉書）

該協會成立迄今，不只對於善款交代不清，甚至將善款挪為私用，更可惡的是，陳男白天是公益愛心慈善家，晚上卻化身為性侵惡狼。本刊調查，陳在斌喜歡去酒店消費當大爺，但惡劣的是，他竟然還於去年6月和今年5月間，找來酒店公關小姐灌醉她們，接著性侵得逞，被害人已經分別提告。

對於各種指控，陳在斌澄清，這都是遭人陷害，存心要弄他，而挪用部分款項，是為因應喪家的急需，並非款項不清。他也說，自己會去酒店玩樂是因為白天工作壓力太大，才到酒店紓壓，至於2名公關小姐指控遭他性侵，陳在斌則辯稱是遭到仙人跳，全部交由司法審判。

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(中時新聞網)