慈善團體成立初衷，本應適時伸出援手關懷或是幫助弱勢，但「台灣急難救護協會」理事長陳在斌白天扮演慈善先鋒，高調幫助困苦喪家，一到夜晚卻變成了性侵惡狼。本刊調查，光是去年與今年，陳在斌就因性侵2名酒店公關而遭提告，警方也依法將全案移送地檢署偵辦調查。

本刊調查，2019年6月24日，陳在斌與友人前往桃園一家酒店消費，帶了一名酒店小姐（B女）出場至另一家KTV續攤，結果陳在斌竟然在包廂內性侵B女，B女事後向公司哭訴，酒店副總找上陳在斌理論，他竟辯稱喝醉不記得，B女不甘受辱至醫院驗傷，對陳男提告《強制性交》。

然而，陳在斌並沒有因此收歛，今年5月1日，他與友人找來傳播小姐一起在桃園市一家汽車旅館飲酒歡唱，又趁著傳播妹酒醉之際，「硬上」得逞，事後，他辯稱是傳播妹拉他進廁所，主動表示「很想要」，但由於喝太醉也忘記後來發生什麼事，傳播妹事後不甘遭欺，帶著驗傷診斷書報警，警方已依《強制性交》將陳在斌移送法辦。

陳在斌去年和今年在桃園分別性侵2名酒店小姐，目前已經被檢方起訴。（圖／報系資料照）

不到一年就涉嫌2起性侵案件的陳在斌，還被控多次未經當事人同意，就私下替對方募款，最後善款流向不明，連他自己都交代不清楚，警方正在調查中。

對於各種指控，陳在斌澄清，這都是遭人陷害，存心要弄他，而挪用部分款項，是為因應喪家的急需，並非款項不清。他也說，自己會去酒店玩樂是因為白天工作壓力太大，才到酒店紓壓，至於2名公關小姐指控遭他性侵，陳在斌則辯稱是遭到仙人跳，全部交由司法審判。

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(中時新聞網)