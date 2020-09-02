「台灣急難救護協會」總幹事兼理事長陳在斌，在臉書上PO出滿滿行善做愛心的公益照片，原本應是立意良善，但他的行事作風卻惹了不少爭議，民眾控訴，他經常未經喪家許可就在網路募款，也未針對個案專款專用，善款流向無法交代，引起網友質疑。

今年6月，25歲的錢姓男子（錢男），在苗栗埋設地下油管時，突遭掉落大石砸死，陳在斌得知後，立刻以正義使者的姿態現身臉書，狠批錢男的承包商對此事不聞不問，導致錢男一家經濟陷入困境。結果陳在斌在未告知家屬的狀況下，擅自就在網路進行募款。許多網友看到陳在斌的PO文後，馬上伸出援手。

為了取信大眾，陳在斌還高調秀出捐款人的姓名及金額，更秀出他施援錢家的照片。照片中，他以「台灣急難救護協會」名義，贈送錢家雞鴨魚肉還有數10包白米，以及堆滿數桌的物資，另外還捐了8萬元的喪葬費用。

不過此舉卻被承包商打臉，「他（錢男）發生意外後，我第一時間就承諾要包辦所有喪葬費用，並致贈慰問金，根本沒有陳在斌所說的不聞不問，這樣造成我很大的困擾。」

錢男的阿姨也表示：「當初陳在斌與2位代表，說要到家裡表達慰問之意，那天帶了一大堆食材，還給了阿嬤一個8萬元的紅包，我們覺得很奇怪，其實已經不缺喪葬費用，幹嘛還給我們錢？」阿姨尷尬的說：「送來的雞鴨魚肉煮1個多禮拜都煮不完，冰箱也放不下，最後只好分送給家族親戚吃。」

家屬指出，陳在斌所贈送的的雞鴨魚肉物資實在太多，雖是一番好意，但也有浪費資源的疑慮。（圖／翻攝陳在斌臉書）

有捐款民眾發現陳在斌擅自募款後向警方檢舉，警方調查，陳在斌以幫助錢家為名，大約募到16萬元，卻只給錢家8萬元，即使加上捐贈物資，金額還是落差極大，目前正在調閱陳在斌的匯款資料，追查善款去向。

對於遭指控募得善款交代不清一事，陳在斌澄清，這都是遭人陷害，存心要弄他。一切都待司法判決，而挪用部分款項，是為因應喪家的急需，並非款項不清。

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(中時新聞網)