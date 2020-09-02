「台灣急難救護協會」理事長陳在斌，經常「主動」替弱勢家庭籌辦喪事，並透過網路宣傳，希望民眾慷慨捐款，但因善款流向不明引發爭議。2019年5月，新竹縣關西鎮一位張姓單親父親往生，他的14歲兒子缺錢籌辦父親後事，陳在斌得知後，竟跑到死者的靈堂直播，向網友表示要募集死者的喪葬費和小孩的生活費。

結果當時引來8千多人深受感動按讚，4千多則留言，7500次的分享，不少網友紛紛貼出小額捐款明細，但仍發生善款短少的爭議。陳在斌面對網友質疑時表示：「已接受警方調查，捐款所得，除了用於死者喪葬費外，還協助其兒子處理法拍屋。」不料此話一出，立刻遭新竹縣社會處打臉，「社工接觸死者兒子開始迄今，根本沒有法拍屋一事。」社會處強調。

高雄市社會局表示，勸募團體基於公益目的，向會員或所屬人員募集財物、接受其主動捐贈或接受外界主動捐贈者，須先向衛福部申請募款字號，且開立收據，並定期辦理公開徵信，社會局提醒，民眾務必慎選慈善團體，以免愛心遭有心人利用成為斂財工具。

檢舉民眾表示，陳在斌成立「台灣急難救護協會」迄今，不只對於善款交代不清，甚至將善款挪為私用，引起網友質疑。（圖／翻攝陳在斌臉書）

此外，《人民團體法》規定人民團體的理事會、監事會，每3個月至少要舉行一次會議，每年召開一次定期會議；定期會議時得編列預算，呈報決算報告、核銷報告等。若經核備許可的人民團體涉嫌斂財，一經司法機關判決，主管機關依法撤銷、廢止，許可證號，勒令解散。

對於遭控募得的善款交代不清一事，陳在斌澄清，這都是遭人陷害，存心要弄他，而挪用部分款項，是為因應喪家的急需，並非款項不清。

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(中時新聞網)