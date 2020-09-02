「台灣急難救護協會」理事長陳在斌因常在網路主動幫弱勢家庭籌辦喪事引起正反兩面評價，但他對於善款流向不明而被警方調查也無所畏懼。今年7月，他又在網路上轉貼一篇文章指稱，新北市一名2歲多的呂姓男童因為心臟疾病需要龐大的醫藥費，希望大家可以幫幫忙，不少網友熱心捐款，後來有人留言質疑，健保應會全額補助，為何要募款？陳在斌發現有網友提出質疑，選擇收手停止募款。

本刊調查，陳在斌唬弄捐款民眾的行徑，連另一位知名度頗高的慈善家「鋼鐵爸」阮橋本也看不下去。阮橋本曾經歷一段荒唐歲月，痛定思痛回歸家庭3個月後，他的愛子因為一場交通意外命喪黃泉，然而，阮橋本沒有選擇逃避，還以愛子之名成立「聖翔救援協會」，期許自己能幫助更多人，

2018年12月13日阮橋本接到新竹一名小腦萎縮症患者林先生投訴稱，他因逢妻子過世，自己又無力照顧幼兒，生活陷入困境，陳在斌得知後直撥為他募款，結果卻只給他不到一半的善款。

阮橋本將他與林先生對話的過程錄下傳上臉書。林先生在影片中表示：「陳在斌對外宣稱給我92萬，但我實際只拿到40萬，直播結束後他（陳在斌）就把52萬拿回去」。他質問陳在斌，卻得到「要高調處理，才能讓人家覺得我很厲害。」「如果有人詢問，要回答拿了92萬。」

阮橋本貼出影片後，陳在斌則公開辯稱，並改口實際只收到53萬多元的善款，表示還有棺材、靈骨塔等喪葬專款23萬，扣除代墊房租6萬，總共交給林男70萬左右，但由於仍有20多萬善款流向交代不清，有民眾提告陳在斌，警方訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

對於各種指控，陳在斌澄清，這都是遭人陷害，存心要弄他，而挪用部分款項，是為因應喪家的急需，並非款項不清。

不少網友在陳在斌臉書上留言質疑募款爭議，甚至爆料指他經常喝酒、賭博，拿民眾的愛心捐款去揮霍。（圖／翻攝陳在斌臉書）

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(中時新聞網)