摩鐵偷拍集團囂張至極，入住高檔摩鐵偷裝針孔後偷拍房客性愛畫面，歹徒之所以能挑選具有社會身分地位及財力雄厚的被害人，全靠一名惡警入侵戶政系統，查出個資後，再傳送「駕駕駕」的做愛影片及裸照進行恐嚇計畫。

2016年，時任新北市警局海山分局偵查隊偵查佐的鄭凱陽（37歲），因上網簽賭欠下30萬元債務無力償還，竟聽信一名目前仍遭通緝的離職警員游家瑋慫恿遊說，若可幫忙「老哥」集團查詢戶役政、車籍資料，可代為向債主說情，延緩分期還款或清償債務。

鄭員竟背叛警察人員的職務，透過警用電腦調閱143筆被害人個資，交給游家瑋轉賣給徵信社。歹徒比對被害人身分後，鎖定環保公司夫妻、藝品公司負責人、漁業公司董事長、宮廟主委等20人進行恐嚇。

警方後來查出犯罪集團和偵查佐鄭凱陽勾結，鄭在東窗事發後，先被調往樹林分局，後又調至永和分局，因涉及2件洩漏個資案，分別被判處3個月和8個月有期徒刑，去年8月，警政署以鄭凱陽被判刑，嚴重影響警譽，將他免職。

與鄭凱陽共事過的同事則表示，鄭凱陽平日工作表現平平，有聽說他因為簽賭欠下不少賭債，「但洩漏個資已是犯法行為，大好前途就此斷送，很不值得。」

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(中時新聞網)