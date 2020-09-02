摩鐵偷拍集團2016年和不肖偵查佐勾結，挑選入住高檔摩鐵的多名企業董座進行「削凱子」計畫；高雄一對從事環保回收事業的夫妻，即接到歹徒揚言：「不給錢就將性愛影片賣給地下肉片店」的恐嚇訊息，但夫婦倆不怕威脅，反而勇敢向警方報案！

2016年7月30日晚間，環保公司的T姓負責人夫妻到台中旅行，入住號稱五星級的「雲河概念旅館」，卻在返家後接到歹徒的勒索訊息。歹徒宣稱掌握T男夫妻的性愛影片，還傳送夫妻倆做愛的片段影片以及董娘的身體隱私部位照證明，威脅若不付50萬人民幣，就要公開性愛畫面。

歹徒並揚言T男夫妻若不付款，屆時「將向2位熟識的好朋友發布奇聞趣事供大家觀賞，各大網站和朋友圈就能好好欣賞妳的騷姿和先生的雄風，至少賣給地下肉片商店也能得到幾個錢，機會不是沒有給你們」。

T姓夫妻看到影片後大驚失色，發現影片中的場景竟然是投宿過的高檔汽車旅館，一度懷疑業者裝針孔偷拍勒索，夫妻無畏歹徒的恐嚇言語，勇敢地向高雄警方報案。

偷拍集團的勒索訊息內容囂張，還威脅要將拍到的畫面「賣給地下肉片商店」。（圖／讀者提供）

「雲河概念旅館」當時曾對外發表聲明，如果是員工做的，不可能偷拍恐嚇房客後，在警察上門前都還沒把針孔拆掉；此外，房客車號也被偷拍，雲河也認為，公司進出旅客車輛資料都有紀錄，如果是員工做的，何必另外拍車牌？

雲河曾強調「名譽已受損，自己也是受害者」，對顧客被偷拍感到相當抱歉，未來會加強住房檢查，確保客人隱私，也希望警方早日查出真相。

因案發地在台中，高雄警方受理後，將全案以單一窗口移轉至台中市警方偵辦，警方查出是摩鐵偷拍集團和偵查佐勾結所為，還陸續查出有34對男女被偷拍，20對被害人被恐嚇勒索。

7名嫌犯今年6月經台中地院一審判決，遭輕判4個月至2年不等刑期，當年遭偷拍勒索的被害人回憶起這段過往則大嘆：「不想再面對這件事。」

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)