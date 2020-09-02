夫妻、情侶抑或是婚外情入住高檔摩鐵，「做愛做的事」都屬於私人隱私，卻遭摩鐵偷拍集團鎖定勒索！中部一間廟宇的Y姓主委和女子入住摩鐵，未料在享受「駕駕駕」的歡愉性愛後，卻被歹徒覬覦他掌控廟宇香油錢的權力，獅子大開口索討200萬人民幣，雖被害人未付一毛錢報警，但事發至今4年，Y主委接受本刊記者訪問時，仍心有餘悸：「不想再面對這件事」！

該名中部宮廟主委在2016年帶著女性友人至彰化鹿港著名的紅樓精品旅館後，被犯罪集團偷裝的針孔攝影機，錄下在摩鐵做愛的畫面，歹徒事後根據偵查佐鄭凱陽協助所查的個資身分，查出Y姓主委是廟宇主委，具有香油錢的權力，一口氣向他索討200萬人民幣。

歹徒向Y姓主委恫稱：「若不付錢，即將性愛影片傳送親友」。當年遭偷拍勒索的被害人回憶起這段過往則大嘆：「不想再面對這件事，其他無可奉告」。

此外，中部一名藝品店的H姓負責人和老婆入住景色宜人的南投草屯「山月景緻汽車旅館」，返家後，卻接獲歹徒傳來的夫妻在摩鐵內的恩愛畫面，以及男主人的裸照，歹徒不僅恐嚇取財，還狠酸：「從事佛教事業還做這種事！」夫妻倆當下嚇出一身冷汗，趕緊報警。

高雄一對夫妻檔當年入住雲河被偷拍，事後查出是犯罪集團所為，遂上網PO文提醒其他民眾。（圖／翻攝自爆料公社）

本刊記者獨家訪問到H董，他受訪表示，「不知嫌犯判得輕還是重，有抓到人就好了。」H董說，「當時是和老婆一起去摩鐵，沒事就好」。

另有一名漁業公司X姓董事長，因歹徒揚言公布赤裸裸的性愛畫面，嚇得依指示匯了兩筆共17萬多元人民幣（台幣約63萬多元），其餘被害人和業者均未匯款，直接報警，警方深入追查後，一舉破獲摩鐵偷拍集團和惡警勾結案。

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(中時新聞網)