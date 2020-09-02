摩鐵偷拍集團復出江湖，行為超囂張！警方在偵辦期間，意外查獲集團成員一名林姓男子在任職徵信社期間，接受委託，調查一名已婚男的行蹤，林嫌等人在男子的車上裝GPS，透過偵查佐鄭凱陽所查的個資身分，得知已婚男是中部一間醫院的院長，研判親密女友是小三，竟當街在北捷市府站攔下被害人，亮出所跟拍的親密照，強索600萬。

警方受理偵辦多名被害人在摩鐵遭偷拍案期間，發現集團成員的林姓嫌犯在2017年3月接受一名鄒姓女子委託，以30萬元代價，調查中部一名G姓男子的行蹤。

林嫌等人在G男座車裝GPS追蹤器，跟車尾隨偷拍G男帶著女性友人時常進出台北的精品旅館、逛百貨公司、品頂級粵菜等出雙入對親密行為，林嫌等人將車號提供給偵查佐鄭凱陽查出個資，驚喜得知G男竟是已婚醫院院長。

嫌犯研判和G男在一起的女性是小三，因此將G男視為大肥羊，將準備在台北市府捷運站搭捷運的G男，當街攔下，並出示G男和小三愛相隨的照片，出言恫嚇「如不支付台幣600萬元，會將照片寄給雙方配偶」。

G男惟恐影響家庭及工作事業，和林嫌等人當街討價還價下，嫌犯同意降價360萬，並要求3天後取款。嫌犯後來怕「煮熟的鴨子飛了」，隔天又到醫院大廳叫囂，指控「G男欠錢不還」，引來警衛和醫院人員及病人駐足圍觀，G男被迫出面安撫，佯裝2天後在醫院辦公室交款。

G男唯恐事端鬧大，於是暗中報警，警方在林嫌等人出面取款時一舉逮捕，並查出是摩鐵偷拍犯罪集團成員所為。

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(中時新聞網)