小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（2日）新聞重點。

【1】少女遭囚密室66小時 警搜3次破暗門

高雄14歲劉姓少女遭性侵犯羅育祥誘拐離家，藏匿在新竹竹東透天厝4樓夾層密室，劉女因失聯66小時，警方動員近500名警力、並出動價值3000萬元的「M化車」鎖定手機位置搜尋，且3度搜查羅嫌住處，1日上午終於發現夾層密室救出劉女，逮捕羅嫌以及共犯王男、盧男，案情如同電影「不存在的房間」。由於羅嫌拒絕夜間訊問，警方今將訊問羅嫌誘拐囚禁少女的動機，並追查是否另有少女受害。

【2】開放美豬 柯問蔡換了什麼回來

民進黨政府開放含瘦肉精美豬牛進口，台北市長柯文哲昨批評，「到底小英妳換了什麼東西回來？」、「如果台美簽FTA，我就給你喝采，但有嗎？」新北市長侯友宜也說，國家不分藍綠，他不會為反對而反對，但總統應該要向全民說明政策轉折，是否真的能換到台灣安全？

【3】美對台6項保證 有調整可能

美國務院解密2則與對台軍售有關電報，明列「對台六項保證」。對外關係協會祕書長黃奎博提醒，六項保證是美國一中政策一部分，等同美國政府保有自主決策空間。國民黨國際事務部副主任何志勇說，美國在此時機點解密，是向對岸釋訊息，一旦中共持續增加軍事行動，美也會比照提高對台軍售質量，面對區域情勢緊張升高，他呼籲蔡政府積極促成三方建設性對話，以降低風險。

【4】韋德齊撂中文 我是台灣人

率團來訪的捷克參議院議長韋德齊，昨在立院演說引述美前總統甘迺迪1963年在西柏林演講「我是柏林人」說法，以中文表示「我是台灣人」，獲朝野立委熱烈掌聲。但韋德齊強調，訪台未違反一中原則，此行是為加強台、捷在科技、經濟、經貿合作。

【5】陸自製航母 渤海艦機演訓

昨日上午大陸首艘自製航母山東艦從大連造船廠啟航，赴渤海展開艦機融合訓練。大陸海事局網站昨日也同步發出航行警告，指出解放軍將在黃海南部海域實施實彈軍演。

(中時新聞網)