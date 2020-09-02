10號颱風海神1日晚間生成，加上9號颱風梅莎，西北太平洋「雙颱共舞」，且強度都不小，將先後侵襲日、韓，史上首見！台灣地區未受颱風影響，今中南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，大台北地區、東北部、各地山區中午過後有雷陣雨。

雙颱前往東北亞一帶，對台影響甚微。今（2日）天氣相對穩定，明（3日）起受低壓帶影響，水氣偏多，降雨和今天相比較充沛、範圍也較廣。周末水氣轉少，降雨零星。

由於今吹西南風，背風面的北部、東半部晴朗炎熱，高溫不排除上看37度。今各地氣溫：北部23至37度、中部24至35度、南部24至35度、東部23至37度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，梅莎直撲朝鮮半島，暴風圈今、明兩天將掃過日本西部及韓國；海神未來行經海洋熱含量高的海域，預期快速增強且逐漸加速，6日暴風圈將通過日本西部一帶，7日再襲韓國。吳德榮強調，日、韓兩地5天內接連受到兩個這麼強的颱風重擊，「史上未見，威脅之大不在話下。」

(中時新聞網)