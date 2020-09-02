網友臉書留言。(圖/翻攝自臉書「GQ Taiwan」)

台灣新冠肺炎疫情控制得當，衛生福利部部長陳時中因此躍升「防疫男神」，人氣水漲船高、各界邀約不斷，甚至登上知名男性時尚雜誌。陳戴起時下最流行的黑色粗框眼鏡搭配合身黑色針織衫與風衣，展現有別以往的時尚風格。網友則反應兩極，有人更留言：「時尚雜誌也需要拍馬屁喔！」

《GQ》雜誌昨日（１）發表專訪文章〈獨家專訪鋼鐵部長陳時中：我是真的很難服輸〉，指出陳時中是個跳脫以往的非典型部長，兼具科學實證、社會對話、溫柔耐心、態度堅定等多項優點，更大讚「阿中部長的智慧，是台灣人的福氣，更值得男人學習。」

不僅如此，專訪中更為陳時中造型大改造，讓他戴上目前最流行的高級手工黑色粗框眼鏡、凸顯身材的合身黑色針織衫，展現有別過往的時尚型男風格；系列照片中，陳還披上多款義大利名牌風衣，大展「男神」風範。

文章一出，迴響熱烈。有網友留言：「時尚雜誌也需要拍馬屁喔！」「強過醫材自費上限要不要討論一下？」「我比較在意他對『瘦肉精』的看法」、「走鐘了……」也有網友認為：「這個造型……是我的菜」、「很有日本人的味道。這時尚又溫雅裝扮很適合他」、「帥」、「時中阿北平常穿西裝就滿好看的」。

在 Instagram 查看這則貼文 GQ Taiwan（@gqtaiwan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 1 日 上午 6:59 張貼

(中時新聞網)