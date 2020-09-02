美近期完成再對台出售F-16V戰機合約，引起大陸強烈不滿，並對承包商洛馬公司進行制裁。（圖／美聯社）

美國國防部日前公布新的軍售合約，其中包含美國武器製造商洛克希德馬丁（LockheedMartin）的90架F-16戰機，傳出台灣也是買家之一，有66架。藝人陳為民也關注到此事，不過卻遭桃園市議員王浩宇隔空開嗆。

據《彭博》報導，90架F-16戰機的買家為台灣及摩洛哥，台灣66架、摩洛哥24架，而此次出售的F-16戰鬥機，將配有諾斯羅普格魯曼公司（NorthropGrumman）的頂級電子雷達APG-83，可提升導引飛彈的射程，且更精準。

對於此軍購案，陳為民在臉書表示，「F-35 105架231億；F-16V 66架620億，好難選……有錢，選貴的！」網友也留言附和大酸「這些飛機上是不是都配戴著瘦肉精飛彈？」「620億的有附送台灣價值與國際地位喔」但也有人指出，620億是所有購買國家的總額，台灣僅佔80億，「620億是全球訂單，公眾人物發文之前也該做一下功課吧？」

此事也引發王浩宇關注，在臉書闢謠指出，620億美元是全球目前各國F-16V訂單的總額，台灣的部分明明就只有83億，「陳為民等人竟然可以睜眼說瞎話，捏造事實攻擊國防」，且作為一個公眾人物，散布謠言抹黑自己的國家，一定會被歷史唾棄，怒嗆「Shame on you（你太無恥了）」。

（圖／摘自王浩宇臉書）

(中時新聞網)