一個月3起台人赴上海染疫，大陸國台辦指控台灣防疫有漏洞，衛福部長陳時中回應說，有沒有漏洞大家心知肚明，中央疫情指揮中心昨也公布，第3例在台18名接觸者全都陰性。台大兒童感染科主任、感染學會理事長黃立民認為，陸續有台人出國被確診，代表台灣可能有潛在傳播者沒被匡列出來。

從8月19日到29日，3台人在上海機場被確診，大陸國台辦日前表示，此新冠肺炎個案陸續發生，顯示台灣疫情防控還有多大漏洞，頻率之高引起兩岸輿論高度關注。

針對對岸的質疑，陳時中回應有沒有漏洞大家心知肚明，不過任何的情報我們都會予以重視。指揮中心昨天則公布第3例在台18名接觸者的檢測結果，包括PCR核酸檢測跟血清抗體檢驗全都陰性，發言人莊人祥說，對於陸方提供資訊予以感謝，但上海公布的3例個案是否有感染，都有待商榷。

黃立民受訪時表示，防疫工作本來就難做得綿密，但陸續出現台灣輸出3例，顯示台灣可能有潛在傳播者沒被匡列。他建議，未來台灣疫調的方向，除了針對有症狀的接觸者匡列，也可朝無症狀的接觸者做採檢，讓國內的防疫更加嚴密。

(中時新聞網)