今年上半年房市受疫情影響，房市旺季到5月才正式開跑，統計8月最新公布的買賣移轉棟數資料顯示，六都買賣移轉棟數合計為2.17萬棟，年增25%但月小減8%，由於今年前7月全國的買賣移轉棟數仍落後去年1847棟，但8月光六都就年成長4200餘棟，前8月六大都會區建物買賣移轉棟數較去年同期增加1.8%，全年移轉棟數可望超過去年的30萬棟，挑戰近六年交易量新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，8月正逢民俗月，有些民眾因忌諱而避開此時交屋，同時8月工作天數21天而7月有23天，地政機關辦理過戶登記的工作天數較少，因此8月移轉棟數呈現月減的狀況，不過今年5~8月的市場買氣都維持相當熱絡，同步反應在買賣移轉棟數上，7月全國的移轉棟數創下55個月新高，而8月仍延續2成以上的年增率，也都可看出當前的房市交易熱絡。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑指出，今年房市受到疫情干擾，累計交易量一度呈現年減的狀態，但受到低利率環境、資金潮影響，近期房市逐漸回溫，直到8月累計年增率由負轉正，下半年若延續交易熱度，全年交易量有望勝過去年。

謝志傑說，國外疫情持續爆發，依舊看不到減緩的跡象，使全球經濟開放的腳步放緩，而我國景氣燈號續亮黃藍燈，實施無薪假公司家數增加，即便國內疫情已受到控制，但經濟復甦仍需要一段時間。此外，美國總統大選逼近，中美雙方衝突擴大，未來局勢仍充滿著高度不確定性，仍需審慎看待房市。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，8月移轉反映7月份的交易量，而今年6月疫情過後遞延性買氣爆發，到了7月後購屋族逐漸回歸理性，購屋族不追價的情況下，交易趨緩，除了台中月增1.9%以外，其餘五都買氣短暫修正。然而六都交易都比去年成長約兩成左右，顯示今年自住需求強勁，整體交易仍屬穩定成長，估計進入第四季傳統旺季還會有一波買氣。

(時報資訊)