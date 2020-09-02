藥華藥(6446)合作夥伴Athenex公司成功向美國FDA申請口服紫杉醇用於治療轉移性乳癌的藥證申請，此案並獲優先審查資格。FDA表示依照「處方藥使用者付費法案」(Prescription Drug User Fee Act, PDUFA)，完成此案審查目標日期已訂為2021年2月28日。FDA並表示不需額外召開諮詢委員會（Advisory Committee）。

藥華藥於2013年年底自Athenex公司取得口服紫杉醇在台灣、新加坡與越南三地的專屬授權。回顧由藥華藥在早期主導的口服紫杉醇臨床試驗，最初由藥華醫藥在台灣執行近30位受試者的藥物動力學(PK)和生物相等性(BE)等臨床試驗，對後續第三期臨床試驗的劑量選擇具有極大貢獻。

由於口服紫杉醇在美國已獲PDUFA日期，藥華藥的藥事法規處將即時啟動上述三地的藥證申請。藥華藥的行銷營運處林處長表示，此次美國取得優先審查，預計明年2月拿到藥證，此將加速藥華藥在台灣、新加坡與越南三地取得藥證的時程，若一切順利，將對明年營收做出貢獻。根據市場調查指出，預估此三地每年共新增乳癌患者逾一萬人，口服紫杉醇將造福乳癌患者。

(時報資訊)