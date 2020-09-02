金管會公布國銀最新獲利狀況，2020年7月稅前獲利319.9億元，月增24％、仍年減3.6％，累計前7月稅前獲利1964.1億元、年減13.1％，衰退幅度較上半年14.7％收斂。其中，仍以海外分行衰退幅度最大，7月、前7月稅前獲利分別年減53.9％、47.1％。

國銀7月稅前獲利以中國大陸分行達4.9億元，月增6.5％、年增14％最強，國際金融業務分行（OBU）92.4億元，月增4.9％、年增10.8％居次。國內總分行205.1億元，月增23.7％、但年減0.6％，海外分行17.5億元，雖較6月虧損0.5億元顯著轉盈、仍年減53.9％。

累計國銀前7月稅前獲利，亦以中國大陸分行達33.3億元、年增達18.9％最強，OBU以619.7億元、年增3％居次。國內總分行1176.4億元、仍年減達14.4％，但衰退幅度較上半年16.9％收斂。海外分行134.8億元、年減達47.1％，衰退幅度較上半年46％進一步擴大。

銀行局副局長黃光熙表示，國銀前7月累計獲利較去年同期衰退，主要受到新冠肺炎疫情造成國內外資本市場動盪，金融資產帳面價值及處分利益縮減所致。其中，海外分行衰退幅度最大，主因增提呆帳準備年增近12億元、且利息淨收益年減11億元所致。

事實上，國銀海外分行6月出現虧損，是由於授信客戶受疫情衝擊造成營運財務周轉困難，部分銀行對此增提呆帳準備所致。而OBU雖然亦受利息淨收益減少及增提呆帳準備影響，但在投資收益增加挹注下，使獲利維持正成長，中國大陸分行則是去年比較基期較低。

國銀截至7月底總放款餘額30.9兆元、月增731億元，逾放金額779億元、月增10億元。逾放比0.25％，持平6月、年增0.01個百分點。備抵呆帳覆蓋率546.79％，月減2.99個百分點、年減35.65％，但整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。

(時報資訊)