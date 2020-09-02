嘉義縣六腳鄉雜糧產銷第1班長、「土豆世家」負責人王國輝家中世代從事花生加工，多年前回鄉承接家族產業，投入花生有機耕作至今。「當初明知道會賠錢，為什麼還堅持做有機？」他說，因為這是父親辛苦建立的品牌，故決心推出最好的產品，在取得有機認證後，透過實體通路銷售及顧客口耳相傳，一步步穩紮穩打。

身為花生加工第3代的王國輝，由於重視原味及健康，當初開發新商品時，對調味花生沒興趣，認為這只是讓顧客吃到添加物，因從他父親經營時，就持續和台南改良場在田間作栽培試驗，後來他也加入參與，過程中，為了協助農民解決病蟲害，認識到有機肥製作及使用方式。

取得有機認證後，透過實體通路銷售及顧客口耳相傳，一步步穩紮穩打。（張毓翎攝）

王國輝表示，早期六腳花生種植面積廣，後期可能因過度使用化肥及農藥，生產量逐漸縮減。「以前花生沒有人工挑不出來的，現在沒有電腦選不出來！」，他想起以前小時候看著農民沒有使用農藥等，品質相當穩定，只是產量較少，既然要生產新品，就決定試試看「有機」這條路。

王國輝在自己的田間以有機栽種方式生產無毒米，具體實踐健康農業。（張毓翎攝）

王國輝說，通常有機作物都是溫室栽培，但有機花生經濟效益不如有機小蕃茄等高經濟作物，且須露天種植，當中有許多挫折，其中最大難題就是「雜草」；一開始有機花生栽種於台南官田水雉生態保育園區旁一座有機農場，第1次種植收了13公噸回來，去除雜草等，最後能販售的量僅800多台斤。

一次又一次的失敗，在風險與收益之間，王國輝找到自己的生產模式，每次只種5分地，每分地約可收220台斤，價格雖然比慣行農法生產的花生高4倍，但他的理念及產品品質深受顧客推崇，取得花生有機認證後，他也在自己的田間以有機栽種方式生產無毒米，具體實踐健康農業。

(中時 )