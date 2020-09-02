今天就是中元節！不少民眾已備妥供品要祭拜好兄弟，但有網友發文表示，家中提早辦中元普渡，結果拜完才發現有些供品已經拿去文昌廟拜過1次，讓他緊張地求助，供品拜兩次，會遭天譴嗎？引發網友熱議，多數人認為「先拜神明，再拜好兄弟」的話，其實還好。

網友昨在PTT上發問，家裡提前拜七月十五，媽媽讓他去倉庫搬些餅乾和泡麵出來，結果拜完之後才發現，有些供品是妹妹考時曾拿去文昌廟拜過，讓原PO忍不住問，就這麼拜了兩次，請問會遭天譴嗎？還是會業力引爆？有沒有看起來像廟公的版友？

貼文引起網友討論，「拜神後可以拜好兄弟」、「先拜神明 再拜好兄弟 好像還好」、「上神喜歡薰香，越下階接受的範圍越廣，鬼可接受三牲肉味」，但也有人認為「供奉是要用手用心奉上的，人看人都知有沒有心了，何況神明」。

另也有不少網友歪樓表示，「會省下錢，很不方便」、「神明會吃膩」、「對祂們而已很不衛生吧 要吃前面的口水」、「根本就沒鬼神，最後都是人吃掉」、「會換你被拜」、「環保，沒吃完繼續吃，不然海龜怎麼辦？好兄弟也要救救海龜」。

(中時新聞網)