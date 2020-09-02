金管會主委黃天牧1日親自主持例行記者會，宣布將推動「信託2.0」計畫，預計在2年內推動4大主軸共12項重要措施，改變信託業偏重理財信託現況、發展為客戶量身訂作的全方位信託業務，以協助信託業突破發展瓶頸，實現所有人皆能享受的普惠金融願景。

金管會指出，2000年通過信託業法後，信託財產規模至去年底已達9.6兆元，但因均由銀行、證券等金融機構兼營，自2004年銀行成立財管專責部門後，信託部淪為交易下單後台處裡單位，著重於財富管理的理財信託業務，不易發展多元信託業務、厚植專業人才。

考量信託業務功能廣泛、具運作彈性，為因應高齡及少子化趨勢，金管會研議推動「信託2.0」計畫，對內整合金融機構內部資源、貫穿各項金融商品，對外則因應發展趨勢、透過跨業合作，發展為客戶提供量身訂作的全方位信託業務。

「信託2.0」訂定4大願景，包括打造友善住宅、推動在地安老，協助資產管理、保障經濟安全，跨業合作結盟、滿足多元需求，及結合證券化工具發展多元市場。將成立工作小組，就法規及業務發展、人才培育宣導及產學合作、跨業結盟、評鑑獎勵機制4主軸推動。

規畫在2年內推動的重要措施，包括：1.引導業者逐步提升信託部門職能及組織架構。2.修正信託業薪酬制度訂定及考核原則。3.放寬行銷推廣信託業務限制。4.研議發展專營信託公司可行性。5.研討加強對REIT管理。6.協調強化落實預售屋信託機制。

7.研議建構發展家族信託的法制及稅制環境。8.鼓勵企業辦理員工福利信託。9.推動「高齡金融規畫顧問師」信託專業能力認證制。10.推動「家族信託規畫顧問師」認證。11.與社福團體、安養機構及醫療機構等跨業合作。12.辦理評鑑獎勵績效優良的信託業與有功人員。

由於推動涉及層面及領域甚廣，金管會表示，「信託2.0」除將透過跨部會共同協力執行外，並將結合金融同業公會、周邊單位、信託業者、社福團體及其他跨領域產業力量共同推動，除了目前規畫推動的各項措施，未來將依社會發展與市場需求持續規畫提出新措施。

(時報資訊)