國際原油期貨交易價格4月首度出現負值，使透過期貨商複委託交易的國內投資人產生交易損失、並衍生相關糾紛。金管會查核後，認為期貨商在內控內稽上存在4大缺失，宣布對12家期貨商合計裁罰516萬元。

在12家遭裁罰的期貨商中，元大期、凱基期、日盛期、統一期、華南期、大昌期、兆豐期及永豐期等8家各遭裁罰48萬元，康和期、群益期及國泰期3家各遭裁罰36萬元，富邦證則被裁罰24萬元。

芝加哥商業交易所（CME）西德州原油期貨、小型輕原油期貨5月契約於美國時間4月20日首度出現負值交易，當日小型輕原油期貨最終結算價格為負37.63美元。金管會指出，此事件造成1.44億元的投資爭議款，共120戶投資人提出申訴、目前僅16戶達成和解。

金管會對此查核期貨業內稽內控作業，發現共有4大缺失，包括期貨商未即時公告CME原油類期貨商品可負值交易，交易主機未能接受負值下單、在負值下無法正確計算客戶國外期貨帳戶損益及權益數，以及未辦理高風險帳戶通知、未執行代沖銷作業。

對此，金管會請投保中心及評議中心協助受理調處及評議事宜，並請期貨商積極配合調處及評議。另外，亦請投保中心必要時召集期貨公會及期貨商，研商類似態樣爭議案件處理機制等，俾利爭議雙方儘速達成協議。

考量CME及洲際歐洲期貨交易所（ICE）已在4月公告原油期貨等契約未來可採負值交易，金管會函請期貨公會輔導期貨商，在交易主機增加負值交易及結算功能，所有期貨商已於8月底調整完成。

(時報資訊)