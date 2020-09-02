紡拓會1日召開董事會進行董監事改選，新任董監事一致推選台塑企業總裁王文淵擔任董事長，為其3度接掌董事長，希望借重其豐富經營經驗、長才及國際高度聲望，在面對新冠肺炎疫情及貿易戰衝擊中，再次帶領台灣紡織業突破困境、再創新局。

此次董事會亦推選代表上游的力麗董事長郭紹儀、中游的佳和董事長翁茂鍾、下游的南緯董事長林瑞岳出任紡拓會副董事長。而宜進董事長詹正田在卸下董事長職務後，亦將續任常務董事職務，繼續為台灣紡織業盡一份心力。

紡拓會表示，詹正田2017～2020年就任董事長期間，除首次舉辦科技紡織徵才博覽會以解決缺才問題，並與中國大陸、韓國、越南等地重要紡織相關組織定期舉辦交流活動，同時積極組織會內董事及監察人參與國際重要紡織會議及活動，與國際建立友好的互動關係。

而新任董事長王文淵向來為紡織業及製造業領航者，過去曾在2005～2008年、2009～2011年2度出任紡拓會董事長，目前身兼工業總會理事長。面對今年新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，王文淵再度被推選3度出任紡拓會董事長職務，可望再次任重道遠。

王文淵表示，紡織業曾是台灣主要創造外匯的產業，現在雖逐漸沒落、占GDP比重不高，但台灣為全球機能性紡織品主要原料供應來源，可見紡織業仍是台灣的重要基本工業，必須加以扶植、持續發展。

因應全球紡織產品走向機能性、環保及智慧趨勢，王文淵指出，未來3年將以帶動產業整體發展為首要目標，強化研發與創新設計能力、朝高價值及差異化產品精進，以提升附加價值、拓展海外市場，讓台灣優質機能性紡織品能大放異彩，續朝永續發展目標邁進。

(時報資訊)