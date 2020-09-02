小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（2日）財經重點。

【1】釋單7,500萬支 蘋果新手機大備貨

新一代iPhone亮相日期倒數中，根據外媒報導，在中美貿易戰及疫情干擾下，新一代iPhone備貨量與去年差不多，都是7,500萬支左右。目前供應鏈已經進入大備貨狀態，目前已知新一代iPhone機種上升至4款、預估量則與去年推出3款時差不多。

【2】蘋果催熱潮 UWB概念股樂

蘋果傳出將於下半年推出新物聯網裝置AirTags（藍牙追蹤器），將可望應用在追加定位，預計將採用超寬頻（Ultra Wide band，UWB）技術打造，將有望掀起非蘋陣營全面跟進，掀起UWB新熱潮。法人看好，切入UWB技術的瑞昱、凌陽及智原等供應鏈將有望迎來新一波商機。

【3】多頭再點火 散戶也瘋狂

台股9月首日交易，蘋果雙王台積電、大立光雙王跌深反彈，配合IC設計龍頭聯發科強漲，不但吸引外資買盤歸隊，散戶也為之瘋狂，單日上市融資餘額攀升至1,523.04億元，創下近二年來新高。

【4】投信重押12檔強棒股

投信第三季作帳行情提前起跑，在華為禁令利空下，強勢族群大風吹，由ABF及半導體類股逐步擴散至車用概念、網通及傳產族群，近期投信重押12檔強棒股，醞釀季底作帳行情， 包括長榮（2603）、智伸科（4551）及鈊象( 3293）可望受惠。

【5】美光斷供華為 衝擊DRAM族群

記憶體大廠美光（Micron）證實將於9月14日之後將停止供貨給華為，屆時不論DRAM或Flash等記憶體晶片都將不再出貨至華為。在美光率先喊卡之後，法人預期，舉凡三星、SK海力士及東芝等國外記憶體大廠，以及南亞科（2408）及旺宏（2337）等國內記憶體廠將同步跟進，短期營運勢必都將受到影響。

(中時新聞網)