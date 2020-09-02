網紅「館長」陳之漢28日遭槍擊，不少政治人物都到醫院探視，台北市長柯文哲更與主治醫師討論病情，民進黨立委高嘉瑜昨（1）日也到醫院關心館長，並獻唱《隱形的翅膀》。對此，網紅四叉貓笑曝「多年後的館長回憶錄」，欠了高嘉瑜一份情。

館長在臉書寫下「吟遊詩人施放治療術」，並PO出高嘉瑜高唱《隱形的翅膀》的影片，影片中館長的表情似乎越來越尷尬，高嘉瑜唱完後，他表示「我……我……我我……我傷好很多了……謝謝……」，事後高嘉瑜也在臉書問說「為何館長表情如此痛苦」。

四叉貓在臉書模擬館長心情，寫下回憶錄，「我實在是欠了嘉瑜一份情」館長這麼說著，「當年的槍傷連柯文哲來看過都沒用，我以為下半生再也無法走路了……」，直到高嘉瑜來床前唱首歌，「XXX沒騙你！那首歌不但激起了我的求生意志站起來逃命，隔壁床的植物人都驚醒過來了」。

其他網友看完高嘉瑜獻唱的影片表示，「子彈我都不怕了，還怕什麼歌…聲…」「以阿館的狀態，居然承受的了聲波攻擊，果然是台灣最強壯的男人」。

臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」更貼出一張「劫後瑜聲」梗圖，造句：「陳先生歷經槍擊案後以為一切已經結束，沒想到又碰到高小姐唱歌給他聽，真是禍不單行、劫後瑜聲」。

(中時新聞網)