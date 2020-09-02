藝人阮經天近年事業重心轉至大陸拍攝戲劇，近來傳出在北京被拍到「夜闖小16歲女星宋祖兒的閨房」，引發網友議論，不過七夕情人節與友人相聚用餐時，被發現與女星張景嵐意外同框，席間互動更是熱絡，被推測似乎有機會擦出愛火。

根據《鏡週刊》報導，阮經天七夕情人節和友人現身台北市知名平價火鍋店聚餐，未料過去鮮少有交集的張景嵐，也是當晚座上賓之一，兩人用餐過程有說有笑，互動可說相當熱絡，用餐結束後，張景嵐叫的Uber抵達時，阮經天更展現紳士風度送她上車後，才獨自搭上計程車返回民生社區住家，巧合的是兩人的舊愛許瑋甯和小煜與他們分手後，陸續傳出結婚喜訊，兩人未來的發展備受外界期待。

不過阮經天去年和小16歲的大陸女星宋祖兒合作電視劇《舌尖上的心跳》，不僅傳出兩人假戲真做還被拍到甜蜜約會，此外更爆出阮經天夜闖宋祖兒閨房一事，不過女方的經紀公司立刻否認戀情，表示當天是朋友聚會並非獨處過夜，但也有網友質疑兩人鬧出緋聞是為了新戲炒作。

此外阮經天近來演藝事業陷入低潮，拍攝《八佰》時因為劇中角色具強烈批判意味，導演為了順利上映將他戲分全部刪除，未料電影上映後十一天票房衝破台幣80億元，無奈阮經天完全沾不到光。

(中時新聞網)