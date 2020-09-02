高雄14歲少女失聯3天後，昨（1）日遭警方在新竹竹東某一處民宅尋獲，有著保全李宗瑞之稱的羅姓男子，囚禁少女整整66小時，期間他還在少女身上戴電擊頸圈，並出言恐嚇「不聽話就電你」，所幸少女在事後初步驗傷結果，並無外傷，曾掛頸圈的脖子也無紅腫反應，少女也透露，失聯這段時間，許多網友熱心轉貼協尋文章，羅男曾經拿網友留言給她看，甚至對她說「大家都在找你」。

據《ETtoday》報導，少女獲救後曾向家人、朋友透露這驚悚的66小時，她表示起初真的很害怕自己遭到不測，所以一直配合羅男，才使兇嫌降低戒心，一方面自己脖子上又被套上電擊頸圈，羅男曾對她說「若是不聽話，就電妳」。這此案件自爆發以來，就受到高度關注，父母心急如焚報案請求警方幫忙協尋外，也在臉書社團《新竹大小事》貼文請網友注意，而貼文也被轉發到各大社團，少女補充說道，嫌犯曾經秀出手機裡網友留言畫面給她看，並說「妳看大家都在找妳」，似乎對於自己所犯下的犯行，毫無悔意。

由於許多熱心的網友藉此利用「鍵盤」協助警方搜索，根據少女母親提供「男網友」的資料線索，交叉比對後，竟與2018年曾涉嫌性侵兩名未成年少女的羅男相符合。「警民」合作之下，警方將線索整理後，循線追查終於在昨日上午於新竹竹東中興路的出租套房，在只有兩坪大的夾層，找到失聯的少女，而當時陪伴她的只有一隻鯊魚玩偶，而羅姓兇嫌也在旁邊，當場將他壓制。

經歷驚魂的66小時後，少女終於返回與家人團聚，初步驗傷結果顯示，少女身上並無外傷，脖子也無紅腫情形，檢驗結果雖與供詞相符，但仍需照醫院流程，進行抽血，檢查血液中有無藥物反應，後續情況仍待警方進一步調查。

(中時新聞網)