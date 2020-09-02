美國8月ISM製造業PMI報56.0，優於預期，且連月呈現擴張，科技股延續火力，蘋果領軍大漲之下，美股四大指數同步收紅，漲幅介於0.75至1.96%，指標股蘋果、Nvidia、博通漲逾3%、AMD漲逾1%、特斯拉則因將發行新股，跌逾4%。

周二台股再站回10日線(12,680點)之上、但尚未重返月線(12,754點)支撐，指數終止連三跌，最終上漲111.83點，漲幅0.89%，收在12,703.28點，成交金額為2,163.19億元。三大法人合計買超51.82億元，外資買超38.32億元、投信買超4.73億元、自營商買超8.77億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮，結構不利盤勢，後勢仍需量價得宜，方對盤勢有利。

（2）、均線：仍需站回月線(約12,754點)附近方能轉強，壓力為13000點附近。

（3）、技術指標：KD交叉向上，K值高於50，短線有利反彈格局。

周二櫃買指數漲幅0.19%，收在166.35點，漲幅落後加權指數。支撐為季線(約162.9點)附近，壓力為168.5點附近，KD向上，K值高於80，來至超買區，留意有拉回風險。

觀盤重點，指數未能重返月線支撐，後勢需要站回支撐，盤勢方能轉強，因此我們認為在月線支撐下，操作仍慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過五成，短線台股選股方向可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB/伺服器、高殖利率等。

(時報資訊)