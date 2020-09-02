基隆市文化局推動「聽時光說古蹟」古蹟活化活動，今年更首度結合「全國古蹟日」來舉辦，並在19、20日2天，於西岸白米甕砲台、基隆燈塔等地登場，市長林右昌指出，希望透過「大基隆歷史場景再現整合計畫」，讓原本東岸的繁華可以連結到西岸，將豐富的文化歷史重新連結，成為基隆人的假日休開散步的生活場域。

林右昌指出，文化局「聽時光說古蹟」這幾年受到民眾歡迎，市府自去年開始逐步將活動移向西岸的仙洞、白米甕周邊地區，這在過去是重要的歷史空間廊帶，尤其基隆在築港現代化後，西岸有著非常多現代化聚落及港務產業遺跡，從基隆燈塔及到白米甕砲台的步道，現在是民眾踏青熱門景點，眺望基隆嶼、野柳及觀賞郵輪進出港的好地方，並藉古蹟日活動，大家注目的眼光，開始從東岸逐步看到西岸豐富人文歷史深度，別具意義。

文化局長陳靜萍表示，市府以「聽時光說古蹟」培訓文資青年，透過一年一度文化資產課程培訓，傳承更多文資經驗給下一代，並讓不同世代民眾藉由課程參與，認識更深厚基隆文化，而今年別開生面，安排防空洞小劇場、創意小旅行、古蹟速寫、聲音取景及紙雕創作，更還推出西岸實境解謎遊戲，可以拿著解謎道具跟著線索找尋故事中埋藏在西岸的神祕寶藏，順道走踏基隆西岸的歷史場景。

文化局指出，兩天活動，還可蒐集四色套印的明信片，只要完成明信片套印的民眾，可上傳到「基隆市文化局臉書粉專」參加抽獎，獲得精美小禮物，邀請市民朋友一起走踏西岸各個角落，了解在地人文歷史。

(中時 )