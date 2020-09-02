新北市淡水區一位男機車騎士昨(1日)傍晚騎車行經淡水某路段時，疑似是被右前方的背殺長腿女騎士吸引，影片可見，騎士超越一台機車後，便開心地往右邊撇了一眼，未料下一秒他直接狠狠撞上前方汽車，整個人彈飛後落地，卻也因此搏得美腿女騎士的回眸一看。網友紛紛笑說：「值得了！」

一位男網友在臉書社團《爆廢公社》，內文簡單寫下：「騎車不要太注意妹，要看前面」，並附上行車紀錄器畫面讓網友自行玩味。疑似是這位淡水男騎士，想近距離一探長腿女騎士的真面目，便油門一催快速的超過前方的機車騎士，隨後快速的把頭往右轉，想一賭長腿妹的廬山真面目。

而男騎士當時車速相當快，回頭的同時也快速拉近與前方轎車的距離，下一秒他狠狠A上轎車的屁股，撞擊力道之大，他身體瞬間騰空還往前噴出，最後整個人摔得四腳朝天。但他這一摔造成的動靜不小，更成功讓前方美腿女騎士回眸看了一眼。

行車紀錄器畫面公開後，不少網友紛紛被畫面逗樂，紛紛回應：「好療癒」、「我看了好幾遍」、「爽！狗吃屎了」、「很可以，花個幾萬塊看個妹合情合理」、「看妹吼」、「紅顏禍水」、「懂騎」、「笑到炸裂」、「看三次以上的舉手」、「回眸就值得了啦」；但也有網友看法不一，認為騎士只是在看右邊的警察才不甚摔倒。

(中時新聞網)