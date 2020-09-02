雙颱形成，海神將挑戰梅莎的風王之位，氣象局表示，於昨天晚上8點輕度颱風海神生成，距離臺灣東南東方仍有約2340公里之遠，短時間內對臺灣沒有影響，預估強度會直逼中颱，周六、日(5日、6日) 往日本移動時，將導引北方乾空氣南下，剩大臺北、東北部有零星短暫陣雨，周四、五（3日、4日）低壓帶影響西半部、東北部整天有雨或雷雨。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，歐美模式模擬海神颱風路徑明顯收束，周末侵襲日韓已成定局，預報中也指出海神未來強度強的誇張，範圍比較小，增強起來比較方便，未來可能與梅莎平起平坐，甚至超越梅莎。

氣象局預報顯示，周四、周五（3日、4日）低壓帶影響天氣不穩定，西半部、東北部整天有雨或雷雨，其中白天會有較大雨勢，其他地區午後雷雨。周六、周日（5日、6日）還神北上往日本移動，將導引北方乾空氣南下，臺灣附近轉為偏北風環境，各地多雲到晴，剩大臺北及東北部仍有零星短暫陣雨，午後南部、山區有雷雨。下周一、二（7日、8日）南方海面水氣北抬，降雨增多，東部、東南部有雨，午後西半部、山區雷陣雨，另外清晨中南部也有零星短暫陣雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，梅莎颱風現在已經長出雙眼牆，巔峰已過，挑戰強颱算是宣告失敗，雖然勉強以中颱上限之姿暫居2020風王，但這王座搖搖欲墜，蠻容易被拉下來。

(中時新聞網)