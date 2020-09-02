曾被英國每日快報選為「全球最好玩旅店」的紅點文旅，又有大型遊具進駐了？在遠近馳名的大型溜滑梯外，如今再引進漫畫風格遊樂園主題咖啡店，以漫畫風格呈現遊樂園風景，還有一個旋轉咖啡杯的大型裝置，2D的漫畫維度，讓消費者如身歷其境彷彿走入漫畫世界。

這也是今年五月才在台北師大商圈開幕，短時間內就引爆IG一波打卡熱潮的「2D TAIWAN」台中店，有別於台北旗艦店為「日本日常生活」，有著電車、洗衣間、廚房等場景，台中店呼應紅點文旅文創、好玩的精髓，聚焦遊樂園主題。

2D Cafe Taichung一開幕即變成為許多網美拍照打卡熱點。（馮惠宜攝）

新開幕的2D Cafe Taichung 則以遊樂園及馬戲團所呈現的記憶及歡樂氛圍作為主題，在店內創造出大家幼時最喜歡的去的遊樂園風景以漫畫風格呈現外，更將深受歡迎的旋轉咖啡杯，製作成大型裝置。

2D Cafe緣起於4個從事不同領域工作的年輕人，因緣際會下引進馬來西亞同名品牌，將咖啡店結合各種日韓漫畫2D風格特色主題，也引起一波朝聖風潮，而繼台北、台中後，未來台南、宜蘭、新莊、101等店都將陸續開幕。

2D Cafe Taichung 亦獨家與「紅點文旅」跨界合作，開創台灣設計旅店風潮的紅點文旅，致力滿足旅人多樣化旅行期待，如今將融入黑白的 2D 漫畫風格！兩種風格迥異的個體，將打破疆界、顛覆思維，成為獨立卻又相互融合的共生關係，更為中區注入新鮮活力，兩者未來也將在餐點、展覽、主題房推出各種可能。

2D Cafe Taichung

營業時間：1200-2100

地址：台灣台中市中區民族路 208 號

電話：(04)2222-3043

(中時 )