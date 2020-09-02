總統蔡英文宣布開放美國牛、豬進口，強調是經過謹慎評估，且食安絕不妥協的狀況下開放，但仍引發不少反彈聲浪，爭議持續延燒。根據民進黨內部一項民調結果顯示，支持與反對美豬進口的民眾並非一面倒。

據《鏡週刊》報導，民進黨中央曾針對美豬議題進行民調，贊成與反對皆為43%，比起過去高達8成以上反對美豬進口，目前民意已呈現五五波拉鋸。

民進黨祕書長林錫耀指出，20到49歲青壯族群支持多於反對，而50歲以上的中老族群，則是反對較多，其中民進黨的支持者也是支持居多，若立委能幫忙溝通，相信定能穩住民意，避免政局動盪。

黨內人士觀察網路輿論發現，多數網友對於台美貿易有所進展保持樂觀態度，幕僚則提醒需關注後續民意走向，消弭社會誤解，讓民眾更了解有科學證據的國際標準

另外，民進黨立委陳亭妃表示，衛福部長陳時中曾透露內部民調，2016年蔡英文上任前，僅有23%民眾對政府把關食安有信心，但最近飆升至76%，證明民眾對食安問題的信任度已有轉變。

(中時新聞網)