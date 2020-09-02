儲能商機湧現，電池模組廠—加百裕(3323)經過長達6年的努力，2019年開始收割，目前已獲得歐洲、日本及美國客戶認證，未來公司將與充電器廠、Inverter(逆變器)廠策略聯盟，朝電源模組及系統發展，加百裕董事長黃世明表示，未來兩年儲能產品會成長很快，公司目標是儲能、電動自行車等非IT產品佔比能達到40%到50%。

加百裕積極佈局的非IT產品領域，發展電動工具、電動兩輪車、電網及家庭儲能電池等相關技術8到10年，近幾年，全球環保意識抬頭，且鋰電池價格下滑，帶動電動自行車及太陽能系統廠儲能需求湧現，成為加百裕非IT業務成長的重要推手。

黃世明表示，公司從6年前開始做儲能產品，包括工業及家庭大樓儲能系統、戶外儲能產品，不過由於各國政府對太陽能等補助都是著重在發電量，讓儲能產品客戶不願意將錢花在儲能，致使儲能客戶發展相對比較慢，這兩年因鋰電池價格下滑，刺激太陽能系統廠開始導入，預估鋰電池儲能產品佔比將會愈來愈高，目前公司客戶均為海外客戶，已取得歐洲、日本及美國客戶認證，去年開始有真正量產訂單，未來客戶亦從家庭儲能往大樓及工廠儲能發展。

除儲能電池模組，加百裕亦與充電器廠、Inverter(逆變器)廠策略聯盟，整合AC/DC產品線，朝電源模組及系統發展，黃世明表示，雖然今年儲能產品營收佔比不到5%，但明年及後年儲能業績會成長很快，看好未來5到10年儲能市場前景。

在電動兩輪車部分，黃世明指出，電動腳踏車之前著墨不多是因為以鉛酸電池為主，不過去年下半年開始轉向鋰電池，需求量成長很快，尤其是歐洲，客戶群很多，且幾乎所有客戶都有這種需求，預估電動兩輪車是短期可以成長很快的市場。

黃世明表示，這幾年非IT產品一直在成長，3年前就達到營收佔比快40%，不過今年很特別，受到新冠肺炎疫情影響，NB需求成長很快，致使IT產品佔比超過70%，非IT產品則降至30%以下，不過我們預估，明年NB成長幅度不會像今年這麼大，由於電動自行車及儲能產品平均毛利率約15%到20%，比IT及網通產品毛利率不到10%好，公司會衝刺非IT產品，公司目標是儲能及電動自行車等非IT產品佔比能達到40%到50%。

(時報資訊)