吸引顧客回流 英零售商8月加大商品折扣 08:472020/09/02 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國零售商協會（BRC）周三（2日）公布最新數據顯示，該國零售業者8月加大商品折扣幅度，試圖吸引顧客回流消費並擺脫先前經濟遭封鎖隔離的影響。 BRC指出，8月平均商品價格較去年同期下跌1.6％，跌幅高於7月的1.3％，但低於5月疫情期間的史上最大跌幅2.4％。其中8月非食品價格衰退3.4％，高於7月跌幅2.9％。 BRC執行長狄金森（Helen Dickinson）表示，許多零售商持續進行商品折扣與促銷活動，希望吸引更多顧客消費，以彌補先前疫情封鎖期間的損失。 (工商 ) #BRC #零售商 #折扣 #吸引顧客 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 財新中國8月製造業PMI創逾9年新高 11:062020/09/01 財經 疫情襲 陸交通石化上半年慘綠 04:102020/09/01 產業財經 永續＋高股息富邦基金募集告捷 04:102020/09/01 全球財經 《美股掃瞄》標普500、道指收黑 仍創下逾30年來8月最大漲幅 09:092020/09/01 財經 8月台灣PMI連二月擴張 創今年來最快擴張速度 11:022020/09/01 財經 《商情》適逢英國夏季銀行日 LME基本金屬期貨休市一日 10:002020/09/01 財經 新聞早班車》台捷簽3項MOU 華航評估直航 06:302020/09/01 政治 疫情重創業績 H＆M台北站前店傳11月底熄燈 08:432020/09/01 財經 《國際經濟》疫情重創 日本第二季資本支出大減11.3％ 10:002020/09/01 財經 柯以柔日操18小時 愧疚沒能多陪3子 04:102020/09/01 娛樂新聞 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 政府基金績效 為何技不如人？ - 財經要聞 - 工商時報 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 即時 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 財經 想讓台積電留在台灣生產？謝金河：4大要素不能少 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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