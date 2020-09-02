英國零售商協會（BRC）周三（2日）公布最新數據顯示，該國零售業者8月加大商品折扣幅度，試圖吸引顧客回流消費並擺脫先前經濟遭封鎖隔離的影響。

BRC指出，8月平均商品價格較去年同期下跌1.6％，跌幅高於7月的1.3％，但低於5月疫情期間的史上最大跌幅2.4％。其中8月非食品價格衰退3.4％，高於7月跌幅2.9％。

BRC執行長狄金森（Helen Dickinson）表示，許多零售商持續進行商品折扣與促銷活動，希望吸引更多顧客消費，以彌補先前疫情封鎖期間的損失。

(工商 )