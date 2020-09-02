韓國周三（2日）官方數據顯示，8月通膨率年增0.7％，增速改寫五個月新高，原因在於史上最長雨季推升食物價格，但受到新冠疫情的影響，國內需求仍偏弱。

韓國統計局公布數據顯示，8月通膨率較去年同期攀升0.7％，高於7月的年增0.3％與路透社訪調分析師預期的年增0.4％。

若按月來看，韓國8月通膨率月增0.6％，同樣高於市場預估的月增0.2％，7月通膨率則按月持平。至於8月核心通膨率為年增0.4％。

(工商 )