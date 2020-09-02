韓8月通膨率年增0.7％ 改寫5個月新高 08:472020/09/02 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國周三（2日）官方數據顯示，8月通膨率年增0.7％，增速改寫五個月新高，原因在於史上最長雨季推升食物價格，但受到新冠疫情的影響，國內需求仍偏弱。 韓國統計局公布數據顯示，8月通膨率較去年同期攀升0.7％，高於7月的年增0.3％與路透社訪調分析師預期的年增0.4％。 若按月來看，韓國8月通膨率月增0.6％，同樣高於市場預估的月增0.2％，7月通膨率則按月持平。至於8月核心通膨率為年增0.4％。 (工商 ) #通膨率 #韓國 #五個 #數據顯示 #月增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股9月短線向上突破機率偏低 04:102020/09/01 證券．權證 退撫基金收益轉正 7月大賺263億 16:332020/09/01 財經 陸8月製造業PMI51 遜預期 04:102020/09/01 全球財經 8月台灣PMI連二月擴張 創今年來最快擴張速度 11:022020/09/01 財經 勞動基金前7月逆轉勝 小賺282億元 10:472020/09/01 財經 整體債券基金 連20周吸金 04:102020/09/01 投資理財 財新中國8月製造業PMI創逾9年新高 11:062020/09/01 財經 屏東縣議員陸月嬌詐領考察費 二審改判2年罰20萬元 10:002020/09/01 社會 《國際金融》澳洲央行維持利率不變 意外擴大銀行融資機制 13:242020/09/01 財經 操盤心法－短線謹慎、中長線仍正向 04:102020/09/01 證券．權證 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 川普下通牒：TikTok 9／15前賣掉 陸出殺招不給賣 - 財經 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 財經 誤賣500萬股緊急買回 科技大老為「烏龍指」道歉 - 財經 備戰915 傳華為加價囤貨晶片 喊出「有多少 收多少」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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