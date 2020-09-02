網友爆料PG One受邀去西安表演。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

37歲金馬影后李小璐2017年底和饒舌歌手PG One爆出夜宿門事件，痛擊她和賈乃亮一家三口甜蜜家庭，李小璐和PG One事後本不認，去年底網上傳出兩人親密片，才讓兩人無話可說，與賈乃亮宣布離婚。而小王PG One最近復出到西安表演，起初他帶著圍巾低調上台，最後只表演了10分鐘就匆匆結束表演。

李小璐和賈乃亮2012年結婚，同年生下女兒甜馨，2017年底媒體驚曝李小璐和PG One過夜，賈乃亮第一時間回應妻子當晚稱是去做頭髮，又將責任一肩扛，稱是自己對不起妻子，自此兩人婚變傳聞不斷，去年10月李小璐和PG One親密影片公開，兩人在片中接吻擁抱，11月李小璐和賈乃亮正式發聲明承認離婚。

今年6月李小璐和賈乃亮多次被拍見面，又傳出復合，賈乃亮這方則回應只是為了女兒見面，否認破鏡重圓。而PG One爆出介入他人家庭後，幾乎工作全無，微博「ba哥專用」報導，上月底PG One受邀去西安酒吧表演，為怕引起紛爭，酒吧對外宣稱只是模仿秀，並非PG One本人。

當晚表演前，PG One被告知不能登台，只能在台下唱歌，唱了10分鐘後就被迫離場，離場後，PG One發微博：「對不起，這不是我想要的」，後來他分享新歌，歌詞說道：「大慈大悲的觀世音菩薩您是否能夠聽到，我覺得我的人生已經步入了絕境彷彿被困在冰窖，遇到再多艱難，腳步也從不會停，對待音樂依然專注，同時我也懺悔我的罪行，希望能夠得到寬恕」，對此，網友酸說：「歌詞千言萬語一句話：我還想來娛樂圈撈錢」、「他挺有才華的，可惜走錯了道」、「他覺得他失去了挺多，但他睡了人家老婆，破壞人家家庭，害得賈乃亮那麼一個樂觀的人淪為全網笑柄，害甜馨那麼可愛的孩子沒了完美的家庭。這些觀音菩薩管嗎？」。

PG One新歌歌詞。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

(中時新聞網)