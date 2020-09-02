宅男女神郭雪芙去年和孫其君合作《我們不能是朋友》擦出曖昧情，當時男方被爆出有交往一年多的女友K小姐，讓郭雪芙蒙上第三者的標籤。事隔一年多，郭雪芙日前被拍到和孫其君約會，甚至發展到過夜情。

根據《鏡週刊》報導，孫其君趁著當兵放假期間，開著郭雪芙的車陪伴她到微風廣場逛街，過了2個多小時，再驅車返回郭雪芙位於民權東路的新家，兩人的戀情已進展到過夜關係。

郭雪芙自從搭上孫其君，身邊友人一部份不太支持，認為男方沒有太多心思放工作，且沒有處理好上一段的感情，讓郭雪芙淪為小三，間接影響到演藝圈的行情，不過，依照兩人目前的發展，郭雪芙可說是不畏外界的言語，勇敢的愛下去。

事實上，去年孫其君就被直擊擁有女方的門禁卡，能自由穿梭她的家，顯然感情已經不只是好朋友，但孫其君仍堅決表示兩人只是朋友，更以雌性老鷹比喻郭雪芙，「老鷹會控制牠的環境，她的地盤就是她自己管理的，喜歡獨立。」他說到這裡被提問，「所以你是她的獵物？」他先一陣大笑，隨即回應，「也不算是吧，獵物應該已經被吃掉了。」他曾分享郭雪芙會幫忙「管理」自己的皮膚，不管是嘴脣的溼潤度，還是皮膚狀況，有沒有粉刺等，她都會提醒他。

郭雪芙去年就被拍到勾手孫其君回家。（時報周刊提供）

(中時新聞網)