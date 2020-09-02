高溫炎熱，聲寶7、8月空調及冰箱等夏季商品熱銷，第三季業績不比第二季差。聲寶主管表示，聲寶以18億元出售林口廠對面倉庫，預計第四季可認列處分利益12.66億元，今年本業及業外獲利均優於去年，並加速活化土地資產。法人預估，聲寶今年EPS上看4.5元。

聲寶主管表示，今年天氣炎熱，空調、冰箱及電扇等夏季商品熱賣，上半年空調營收占比從去年度19％攀升至27％。7、8月空調及冰箱等產品熱賣，7月還創今年單月營收新高，9月內銷能見度雖不如7、8月熱，但不會太差，第三季內銷業績有機會優於第二季。第四季向來是每年業績最低的一季，認列費用卻是相對高點，聲寶擔憂疫情捲土重來，恐影響買氣，也為第四季營運增添許多不確定變數。

聲寶指出，從聲寶上半年本業獲利2.61億元，逼近去年度本業獲利2.97億元水準，第四季會認列處分倉庫獲利12.66億元，今年本業及業外獲利都會比去年好。

聲寶指出，聲寶正加速土地資產活化腳步，其中林口廠37,051坪，地勢平緩，卻被列為山坡地而無法開發，已向桃園市政府申請山坡地解編，經桃園龜山區公所完成審查，提報桃園市政府水保局小組委員審查，經委員大會審查後，送行政院農委會核備，農委會4月28日確認「同意照辦」。

聲寶表示，聲寶依據通過內容發包施作滯洪池工程，預計2020年第四季完工，再請桃園市政府會勘，等會勘通過後，可完成山坡地解編，屆時將可解除限高14公尺規定，容積率也可從現行120％提高至140％，如果申請新創園區，容積率還可再提高。此外，聲寶龜山19號土地1,639坪，預計斥資至少3億元，2021年第一季興建，2022年第一季完成地上四層樓企業總部，總樓地板面積3,000坪，屆時聲寶企業總部將從林口廠搬遷至此。

聲寶斥資購入台南科技園區土地7,910坪，預計第四季取得使用執照，林口廠生產線明年第一季起陸續搬遷。土城舊廠地目變更為住宅，正進行綠化審議，考量土城當地建案售價及銀髮住宅出租效益等問題，目前正進行評估中。

(工商 )