繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布隆重推出GeForce RTX 3080、RTX 3070、RTX 3090 Founders Edition等三款顯示卡。

GeForce RTX 3080建議售價自699美元起，RTX 3080是終極的遊戲GPU，較RTX 2080快上高達2倍。RTX 3080搭配19Gps的10GB全新高速GDDR6X記憶體，可以為4K解析度的遊戲持續提供60 FPS的遊戲畫面。

GeForce RTX 3070建議售價自499美元起，RTX 3070較RTX 2080 Ti快，但售價僅RTX 2080的一半，且平均速度較RTX 2070快上60％。RTX 3070具備8GB的GDDR6記憶體，為運行4K與1440p解析度的遊戲提供最佳的效能表現。

GeForce RTX 3090系列中最高階的產品，售價1,499美元的RTX 3090亦被稱為「BFGPU（Big Ferocious GPU）」，意旨「大型兇猛GPU」。它甚至具備一個三槽、雙軸、順流設計的靜音器，靜音程度較TITAN RTX高達10倍，並讓GPU的溫度保持在最高僅攝氏30度。RTX 3090的24GB GDDR6X記憶體可以應付最艱難的AI演算法，並執行極大量的內容創作作業負載。與目前終極的PC顯示卡TITAN RTX相比，RTX 3090最高可以快達50％，讓玩家得以在許多頂級遊戲中以8K解析度享受60 FPS的遊戲畫面。

全新顯示卡擁有幾項全球首次出現的功能，包括雙軸、順流散熱解決方案：出色的一體成型設計，散熱效能最高多達2倍。遊戲玩家與創作者將能在GPU比以往更低溫與安靜的狀況下，享受無與倫比的效能。

精緻的機械與電路設計是以全新薄型（low-profile）的葉片彈簧與全新12-pin電源連接器，打造更堅固的機械結構，為零組件和散熱系統提供更多空間，並與現有電源供應器的的8-pin連接器相容，同時附帶轉接器。

支援HDMI 2.1提供更高的頻寬，讓使用者可以首次透過一條訊號線就連接至8K HDR電視，帶來超高解析度的遊戲體驗。支援AV1解碼是首個支援全新AV1編解碼器的獨立GPU，讓玩家可以僅用50％的頻寬，觀賞高達8K解析度的HDR網路影片。

GeForce RTX 3090、3080、3070 GPU將以客製版上市，包括原廠時脈及工廠超頻（factory-overclocked）版本；供應商包括頂尖授權生產供應商，如華碩、七彩虹、艾維克EVGA、耕宇Gainward、影馳科技Galaxy、技嘉、Innovision 3D、微星、同德、必恩威PNY與ZOTAC；創始版則可透過www.nvidia.com 選購。

消費者也可以在宏碁、Alienware、華碩、戴爾 、惠普、聯想與微星及全球的系統系統製造商，包括CyberPower PC、Digital Storm、Falcon Northwest、iBUYPOWER、Maingear、Origin、恩傑NZXT、Puget與更多其它廠商打造的遊戲系統中找到GeForce RTX 30系列GPU。

GeForce RTX 3080將在9月17日上市；GeForce RTX 3090 預計於9月24日上市；而GeForce RTX 3070則預計於10月上市。遊戲玩家在限定時間內購買全新的GeForce RTX 30系列GPU或系統將可獲贈《看門狗：自由軍團》PC版遊戲。

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