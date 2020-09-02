繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布推出採用NVIDIA Ampere架構的GeForce RTX 30系列繪圖晶片（GPU），為GeForce有史以來最大的世代躍進。此次共推出包括Ampere GA104-300、Ampere GA102-200、Ampere GA102-300等3款GPU，均採用三星晶圓代工客製化8奈米製程量產。

打破效能紀錄的GeForce RTX 3090、3080、3070 GPU，與上一代採用Turing架構的GPU相比，最高可達2倍效能提升與1.9倍能源效率改善。RTX 30系列GPU採用全球最強大的PC遊戲平台第二代NVIDIA RTX，提供前所未見高水準的即時光線追蹤與人工智慧（AI）遊戲。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳在線上發表會中推出RTX 30系列，同時宣布席捲全球的熱門遊戲《要塞英雄Fortnite》將支援RTX即時光線追蹤，並增加四個光線追蹤功能以提供更沉浸的遊戲體驗，包括反射、陰影、全域照明與環境遮蔽。

黃仁勳另外也揭露供遊戲玩家使用的全新強大工具，包括讓職業玩家操作更為迅速敏捷的NVIDIA Reflex、讓電玩遊戲的故事敘事創作利用即時電腦繪圖引擎的Omniverse Machinima，以及利用AI讓任何房間搖身變成家庭直播工作室的NVIDIA Broadcast。

黃仁勳表示，NVIDIA Ampere GPU的推出，讓我們朝向未來跨出巨大的一步。花費總計數千年的工程時間努力所開發出來的GeForce RTX 30系列，是我們有史以來最大的世代躍進。NVIDIA RTX融合可編程著色、光線追蹤與AI，為開發人員打造全新的世界。20年後我們回顧過去，將會發現遊戲的未來起始於此。

NVIDIA表示，先進的技術與超過20年的繪圖研發是全新RTX 30系列GPU與NVIDIA Ampere架構具備極快效能的關鍵，其中包括全新串流多處理器：這是全球最快速、最高效率的GPU的基石，提供前一代FP32處理量的2倍，以及30 Shader-TFLOPS的處理能力。

第二代RT核心是全新專屬的RT核心具有58 RT-TFLOPS的處理能力，可達成前一代2倍的處理量，並同時進行光線追蹤、著色與運算功能。

第三代Tensor核心是全新專屬的Tensor核心具有238 Tensor-TFLOPS的處理能力，較前一代高達2倍的處理量，藉此以更快的速度、更高的效率運行如NVIDIA DLSS等AI驅動的技術。

NVIDIA RTX IO可以執行快速GPU架構的載入與遊戲資產的解壓縮，與硬碟機及傳統儲存API相比，輸入/輸出效能最高可達100倍。與微軟全新的DirectStorage for Windows API一併使用，RTX IO將相當於數十個CPU核心的作業負載移至RTX GPU，藉此改善畫面更新率並促成近乎即時的遊戲載入。

全球最快的繪圖記憶體是NVIDIA與美光科技（Micron）合作，為RTX 30系列與GDDR6X打造全球最快的獨立繪圖記憶體。它為顯示卡應用提供每秒近1TB系統記憶體頻寬的數據速度，讓遊戲與應用的效能極大化。

新款GPU採用次世代的製程技術，採用三星的全新8奈米NVIDIA客製化製程，可實現更高的電晶體密度與更高的效率。

(工商 )