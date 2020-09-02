山東艦啟航赴渤海展開艦機融合訓練

近幾個月來，中美關係持續緊張，而解放軍最新航母「山東」艦1日已出動，在渤海舉行艦機融合訓練。

據《南華早報》（South China Morning Post）2日報導，《人民日報》海外版及海外網經營的社群網《海客新聞》說，「山東」艦已被拖出大連港，航向渤海演習區。而航母甲板上除了有殲-15戰機外，還有直-18直升機。

「山東」艦雖然去年12月17日已在海南三亞服役，但尚未具戰鬥力。遼寧海事局8月31日發布航警通告，從9月1日8時到22日8時，將在渤海4點連線海域執行軍事任務，禁止船隻駛入。

「山東」艦雖隸屬三亞南海艦隊，但因新冠肺炎疫情影響，大部分時間仍留在東北。而它今年5、6月時，首度在渤海和黃海舉行了為期23天的演訓。

另一方面，在中美緊張變本加厲之際，解放軍目前也在黃海與渤海軍演。最近中方海軍也在南海，還有東海進行了海上演習。

先前解放軍北部戰區進行實彈演習時，一架美國U-2偵察機擅自闖入禁飛區活動，引發北京抗議，後來向南海發射了包括「航母殺手」在內的東風飛彈，而美方也隨即出動了伯克級（Arleigh Burke Class）神盾驅逐艦「馬斯廷」號（USS Mustin，DDG-89），在南海西沙群島附近執行自由航行任務。

事實上，近兩個月來，美國海軍也在相關海域進行了一連串演習。例如，美國航母戰鬥群除了和日本自衛隊聯合軍演外，還穿越了台灣海峽。

(中時新聞網)