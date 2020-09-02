外貿協會9月1日在臺北國際會議中心辦理「健康產業中國大陸市場線上推介洽談會」，上午進行線上產品及服務發表會，下午是1對1視訊洽談會。包括新光醫院、北投健康管理醫院、諾貝爾集團、三愛生物醫學、生基．基生婦產專科暨生殖中心、秀冠植髮診所、宏其婦幼醫院與臺灣生理感測股份有限公司等8家健康服務及產品相關業者參加，線上吸引超過1,600名對健康產業有興趣的中國大陸人士參加。

為協助我國健康醫療產業業者拓展中國大陸市場，貿協透過其中國大陸10個駐點安排，邀請相關業者與我商洽談，共吸引22家中國大陸業者報名參加，安排超過58場次一對一線上洽談。包括中國大陸大型海外轉診機構北京盛諾一家、安璞國際醫療科技等皆報名與我商洽談。

外貿協會副秘書長王熙蒙表示，健康產業是未來重點發展產業，特別是這次受新冠病毒肺炎疫情影響，全球深刻感受到健康的重要，健康產業是蓄勢待發的朝陽產業，兩岸業者可多加交流，攜手共創商機。

貿協表示，兩岸健康醫療產業前景看好，中國大陸健康醫療服務市場規模約新臺幣80兆元，臺灣則超過新臺幣1,322億元。臺灣一向是中國大陸民眾赴海外尋求醫療服務首選，期待未來更加深化兩岸健康醫療服務產業合作發展。

新光醫院國際醫療副主任張淑儀於該線上洽談會上，介紹該院擁有完善的設備包括PET/CT，還有專科醫生協助檢視，另也大力推廣觀光醫療，表示臺灣除了有傑出的醫療水準，也有很好的觀光特色。北投健康管理醫院副院長魏聰文表示，該院係第一家結合觀光及健檢的整合性健康管理醫院，著重於精準健康。諾貝爾集團院長張朝凱則說明，該集團成立係以諾貝爾精神為標榜的精準醫學概念，以精準檢測、科技顏凝、補充再生、疫苗防護等為主要服務項目。

(時報資訊)